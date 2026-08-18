با تصویب ستاد تنظیم بازار، مرغ منجمد به‌صورت دسته‌بندی و قطعه‌بندی‌شده به سبد اقلام کالابرگ اضافه شد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، در نشست اخیر ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و مرغ منجمد به‌صورت دسته‌بندی یا قطعه‌بندی‌شده نیز به فهرست کالا‌های مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی اضافه شد.

پیش از این امکان خرید مرغ گرم با کالابرگ فراهم بود و با مصوبه جدید، هموطنان می توانند در صورت تمایل نسبت به خرید مرغ منجمد و قطعه‌بندی‌شده نیز اقدام کنند.