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با تصویب ستاد تنظیم بازار، مرغ منجمد بهصورت دستهبندی و قطعهبندیشده به سبد اقلام کالابرگ اضافه شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، در نشست اخیر ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و مرغ منجمد بهصورت دستهبندی یا قطعهبندیشده نیز به فهرست کالاهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی اضافه شد.
پیش از این امکان خرید مرغ گرم با کالابرگ فراهم بود و با مصوبه جدید، هموطنان می توانند در صورت تمایل نسبت به خرید مرغ منجمد و قطعهبندیشده نیز اقدام کنند.