رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، از آغاز روند تکمیل بیمارستان ۱۷۰ تختخوابی خیرساز الهام در بخش کهریزک شهرستان ری خبر داد و اعلام کرد تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای تجهیز و تکمیل این پروژه تا ۱۷ ربیع‌الاول منعقد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی یزدی‌خواه با اشاره به برگزاری جلسات و پیگیری‌های انجام‌شده برای تعیین تکلیف این پروژه درمانی گفت: با همراهی مجمع خیرین سلامت استان تهران و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تهران، نحوه ادامه عملیات اجرایی و تکمیل بیمارستان الهام مشخص شده است.

وی افزود: این بیمارستان به همت خیر نیکوکار، دکتر هاشمی، و با سرمایه‌ای حدود ۱۰ میلیون یورو احداث شده و تاکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. همچنین مجوز‌های اصلی و اولیه پروژه اخذ شده و عملیات ساخت آن بر اساس نقشه‌های تیپ دانشگاه علوم پزشکی تهران و زیر نظر دفتر فنی این دانشگاه انجام شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: با توجه به اعلام آمادگی یک خیر جدید برای مشارکت در تکمیل و تجهیز بیمارستان الهام، مقرر شده است تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان این خیر، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجمع خیرین سلامت استان تهران منعقد شود.

یزدی‌خواه گفت: مقدمات انعقاد این تفاهم‌نامه قرار است تا ۱۷ ربیع‌الاول، همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، فراهم شود تا روند تکمیل پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر اهمیت تکمیل بیمارستان الهام برای منطقه کهریزک و جنوب تهران اظهار کرد: بهره‌برداری از این بیمارستان می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت خدمات درمانی منطقه و ارائه خدمات به بیماران و مصدومان حوادث ترافیکی محور‌های مواصلاتی جنوب تهران داشته باشد.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران ابراز امیدواری کرد با تداوم مشارکت خیرین و همراهی مسئولان حوزه بهداشت و درمان، عملیات تکمیل و تجهیز بیمارستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده و این مجموعه درمانی به مردم منطقه خدمت‌رسانی کند.