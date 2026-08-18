رئیس بیمارستان حکیم بهابادی: ۳۰بیمار دیالیزی بیمارستان حکیم بهابادی به همراه خانواده‌هایشان، با هدف تقویت روحیه، ایجاد انگیزه و افزایش نشاط، در قالب سفری چهارروزه به مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر سینا حسینی، گفت: ۳۰بیمار دیالیزی بیمارستان حکیم بهابادی به همراه خانواده‌هایشان، با هدف تقویت روحیه، ایجاد انگیزه و افزایش نشاط، در قالب سفری چهار روزه به مشهد مقدس اعزام شدند. وی افزود: این سفر زیارتی با هدف ایجاد روحیه و نشاط در بیماران دیالیزی و خانواده‌های آنان برگزار شده است.

وی افزود: هزینه‌های این سفر چهارروزه با مشارکت فرمانداری بهاباد و شرکت سنگ‌آهن چادرملوی اردکان تأمین شده است.این اقدام در راستای توجه به ابعاد روحی و اجتماعی بیماران و حمایت از آنان در کنار ارائه خدمات درمانی صورت گرفته است.