رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از کشت مستقیم برنج در ۷۰۰ هکتار از شالیزار‌های استان در سال جاری خبر داد و گفت: کشت برنج به روش مستقیم موجب کاهش هزینه‌های تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: در سال زراعی جاری برنج به صورت مستقیم، بر بستر مرطوب حدود ۷۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی گیلان کشت شد که بالاترین سطح این نوع کشت مربوط به شهرستان رضوانشهر به مساحت ۳۵۰ هکتار بود.

وی با بیان اینکه کشت مستقیم یکی از روش‌های زراعت برنج است، افزود: با توجه به آب و هوای مناسب و خاک حاصلخیز استان گیلان، این روش کشت در سال‌های اخیر رونق گرفته است.

وی صرفه جویی در زمان کشت با حذف مراحل خزانه گیری و نشاء، صرفه جویی در مصرف آب و کاهش سختی کار در زراعت برنج را از مزایای این روش عنوان کرد و افزود: این روش با حذف چند مرحله عملیات زراعی، می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از کاربرد روش مستقیم کاشت برنج در دیگر شهرستان‌ها مانند رودبار، تالش، صومعه سرا، انزلی و رشت خبر داد و گفت: توسعه کشت مستقیم در شالیزار‌های گیلان می‌تواند گامی موثر برای مدیریت تولید برنج و حرکت در مسیر تولید اقتصادی، پایدار و سازگار با محیط زیست باشد.