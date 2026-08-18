مسابقات استانی قرآن زندان‌های آذربایجان شرقی ویژه زندانیان زن و مرد، مددجویان، کانون اصلاح و تربیت، کارکنان و سربازان وظیفه در زندان مرکزی تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در مسابقات استانی قرآن زندان‌های آذربایجان شرقی ۲۸ خانم و ۱۶۵ آقا در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، اذان، ادعیه خوانی، تفسیر و درک مفاهیم نهج البلاغه و حفظ موضوعی با هم رقابت کردند.

علی استادی مدیر کل زندان‌های آذربایجان شرقی در این مسابقات با اشاره به اینکه انواع دوره‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و اشتغال در زندان‌های استان برای زندانیان برگزار می‌شود گفت: اگر می‌خواهیم چرخه برگشت زندانیان به زندان اتفاق نیافتد نیازمند کمک‌های سازمان‌های مردم نهاد هستیم.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از خانواده‌های زندانیان نیازمند هستند و باید تحت مساعدت‌های مختلف مالی و معیشتی قرار گیرند افزود:مجموعه زندان‌های استان آماده دریافت کمک‌های خیران و عزیزان سازمان‌های مردم نهاد هستند.

گفتنی است در حاشیه این مراسم همچنین جمعی از اعضای سازمان‌های مردم نهاد که در امر آزادی زندانیان و کمک به خانواده‌های آنها فعالیت می‌کنند از بخش کارگاهی زندان تبریز بازدید کردند.