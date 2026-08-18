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۱۶ هزار و ۷۵۷ داوطلب در استان قم برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ثبتنام کردهاند که ۶۵ درصد آنان زن و ۳۵ درصد مرد هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس آمار اعلامشده، در گروه آزمایشی علوم تجربی ۶ هزار و ۹۲۵ داوطلب، علوم انسانی ۵ هزار و ۶۸ نفر، علوم ریاضی و فنی ۲ هزار و ۴۷۵ نفر، زبانهای خارجی هزار و ۳۷۵ نفر و هنر ۹۱۴ نفر در استان قم ثبتنام کردهاند.
در مجموع، ۱۰ هزار و ۸۳۸ زن و ۵ هزار و ۹۱۹ مرد متقاضی شرکت در آزمون سراسری امسال در قم هستند.
آزمون سراسری ۱۴۰۵ در گروه علوم تجربی و گروههای هنر و زبان روز پنجشنبه و آزمون گروههای علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی روز جمعه برگزار میشود.
در سطح کشور نیز یک میلیون و ۷۰۲ هزار و ۴۱ داوطلب در آزمون سراسری ۱۴۰۵ ثبتنام کردهاند که ۶۵ درصد آنان زن و ۳۵ درصد مرد هستند.