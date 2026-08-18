احمد دنیا مالی پیش از آغاز نشست تخصصی فدراسیون کشتی در فاصله ۳۳ روز تا بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، از بخش‌های مختلف و امکانات تخصصی و پیشرفته کمپ تیم‌های ملی بازدید کرد.

بازدید وزیر ورزش و جوانان از امکانات فدراسیون کشتی و کمپ تیم‌های ملی

بازدید وزیر ورزش و جوانان از امکانات فدراسیون کشتی و کمپ تیم‌های ملی



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان امروز با حضور در فدراسیون کشتی، پیش از آغاز نشست تخصصی بررسی آخرین وضعیت این رشته برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، از بخش‌های مختلف فدراسیون و کمپ تیم‌های ملی بازدید کرد.

دنیامالی در این بازدید از اندیشکده فدراسیون کشتی، دپارتمان پزشکی و بازیابی توان ورزشکاران و دپارتمان هوش مصنوعی دیدن کرد و در جریان فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این بخش‌ها قرار گرفت.

وزیر ورزش و جوانان همچنین از تجهیزات جدید و پیشرفته ریکاوری فدراسیون کشتی که با هدف ارتقای فرآیند آماده‌سازی، بازیابی توان و حفظ آمادگی جسمانی ملی‌پوشان مورد استفاده قرار می‌گیرد، بازدید کرد.

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در جریان حضور وزیر ورزش و جوانان در بخش‌های مختلف، توضیحاتی درباره امکانات ایجادشده، نحوه بهره‌گیری تیم‌های ملی از ظرفیت‌های پزشکی، علمی و فناوری و تجهیزات نوین ارائه و برنامه‌های فدراسیون برای توسعه این زیرساخت‌ها را تشریح کرد.

دنیامالی همچنین با حضور در بخش‌های مختلف کمپ تیم‌های ملی، از نزدیک در جریان شرایط و امکانات آماده‌سازی کشتی‌گیران قرار گرفت.

این بازدید در فاصله ۳۳ روز تا آغاز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و پیش از برگزاری نشست تخصصی فدراسیون کشتی برای بررسی برنامه‌ها، وضعیت آماده‌سازی و شرایط تیم‌های ملی اعزامی به این رقابت‌ها برگزار شد.

معاونان و مشاوران وزیر ورزش و جوانان، دبیرکل کمیته ملی المپیک و دیگر اعضای کمیسیون تخصصی وزارت ورزش و جوانان نیز در این بازدید حضور داشتند.