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معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت:تغییر الگوهای مصرف مواد، ظهور مواد روانگردان جدید، گسترش برخی اعتیادهای رفتاری و همزمانی اختلال مصرف مواد با بیماریهای روانپزشکی، ضرورت مطالعه و پایش مستمر را دوچندان کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به نقل از وبدا شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در آستانه برگزاری سومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر، با اشاره به پیچیدگی این حوزه اظهار داشت: اعتیاد و رفتارهای پرخطر از مسائل چندلایه سلامت هستند و عوامل ژنتیکی، سلامت روان، شرایط خانوادگی و اجتماعی، محیط زندگی و تحولات فرهنگی در شکلگیری و تداوم آنها نقش دارند؛ بنابراین پاسخ به این مسائل نیازمند دانش معتبر و پژوهشهای مسئلهمحور است.
وی افزود: تغییر الگوهای مصرف مواد، ظهور مواد روانگردان جدید، گسترش برخی اعتیادهای رفتاری و همزمانی اختلال مصرف مواد با بیماریهای روانپزشکی، ضرورت مطالعه و پایش مستمر را دوچندان کرده است.
آخوندزاده تصریح کرد: اهمیت پژوهش زمانی بیشتر میشود که یافتههای علمی بتوانند مسیر تصمیمگیری و عمل را تغییر دهند. تقویت ارتباط میان دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، مراکز درمانی و دستگاههای اجرایی در این مسیر ضروری است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به هفت محور علمی کنگره گفت: این رویداد با تمرکز بر ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی اعتیاد، رفتارهای پرخطر، درمان و بازتوانی، پیشگیری و فرهنگسازی، سیاستگذاری و حمایت اجتماعی، آیندهپژوهی و تهدیدهای نوظهور، فرصت مناسبی برای تبادل دانش و تجربه میان متخصصان فراهم میکند.
وی افزود: انتظار میرود طرح و نقد یافتههای علمی در این کنگره به شناسایی خلأهای پژوهشی و شکلگیری ایدههای تازه برای پاسخ به مسائل واقعی حوزه سلامت منجر شود.
آخوندزاده در پایان خاطرنشان کرد: کوشش علمی، کنش جمعی زمانی به اثر اجتماعی پایدار منجر میشود که دانش از مرزهای دانشگاه عبور کند و در تعامل با درمانگران، مدیران و سیاستگذاران به راهحل تبدیل شود.
گفتنی است، سومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر، ۱۱ تا ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار میشود.