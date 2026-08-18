به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل، نخستین دوره مسابقات داژبال بانوان محلات، با حضور اباصلت ابراهیمی، رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل، در مراسم افتتاحیه آغاز شده است.

این رویداد ورزشی با حضور ۳۸ تیم از محلات مختلف شهر اردبیل در حال برگزاری است و بانوان ورزشکار در فضایی رقابتی و صمیمی به رقابت با یکدیگر پرداخته‌اند.

اباصلت ابراهیمی در مراسم افتتاحیه با تأکید بر نقش ورزش در نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت بانوان، گفت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری با رویکرد محله‌محوری، بستر برگزاری چنین مسابقاتی را در سطح محلات فراهم کرده است و امیدواریم این رویداد گامی مؤثر در توسعه ورزش همگانی و شناسایی استعداد‌های بانوان ورزشکار باشد.

لازم به ذکر است این مسابقات با استقبال پرشور بانوان محلات همراه بوده و همچنان ادامه دارد.