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بیستوهفتمین کنگره شعر دفاع مقدس برگزیدگان خود را را شناخت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست خبری، رونمایی از پوستر و اعطای حکم دبیران علمی و اجرایی سه رویداد ملی ادبی دفاع مقدس و مقاومت شامل بیستوچهارمین دوره انتخاب بهترین کتاب، بیستوهشتمین دوره کنگره سراسری شعر و پانزدهمین دوره جشنواره جایزه ادبی یوسف، همچنین تجلیل از برگزیدگان دوره گذشته با حضور حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت و جمعی از نویسندگان، هنرمندان و اصحاب قلم برگزار شد.
نشست خبری، رونمایی از پوستر و اعطای حکم دبیران علمی و اجرایی سه رویداد ملی ادبی دفاع مقدس و مقاومت شامل بیستوچهارمین دوره انتخاب بهترین کتاب، بیستوهشتمین دوره کنگره سراسری شعر و پانزدهمین دوره جشنواره جایزه ادبی یوسف، همچنین تجلیل از برگزیدگان دوره گذشته با حضور حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت و جمعی از نویسندگان، هنرمندان و اصحاب قلم برگزار شد.
اکرامی در این مراسم با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه آموزش و شعر اظهار کرد: جامعه را نمیتوان بر اساس رقابت تربیت کرد و انتظار داشت که در محیطهای کاری و اجتماعی، رفاقت حاکم باشد. اگر جامعه را بر پایه رقابت تربیت کنیم، افراد به جای کمک به یکدیگر، بخشی از انرژی خود را صرف جلوگیری از موفقیت دیگران میکنند.
وی ادامه داد: ادبیات زمانی که میخواهد یک مفهوم را زیباتر، اثرگذارتر و ماندگارتر بیان کند، از هنر بهره میگیرد و شعر یکی از هنرهای اصیل ماست.
دبیر جشنواره شعر دفاع مقدس با اشاره به سابقه خود در دبیری این رویداد گفت: فکر میکنم چهار یا پنج دوره دبیر جشنواره شعر دفاع مقدس و شعر فجر بودهام و در دورههای مختلف فعالیت کردهام. یکی از جاهایی که همیشه با افتخار در آن حضور داشتهام، جشنواره شعر دفاع مقدس است. از شعرهایی که به این جشنواره میرسد، لذت میبرم و از نظر عاطفی و محتوایی تحت تأثیر قرار میگیرم.
اکرامی افزود: به نظر من تاکنون به شعر دفاع مقدس توجه خوبی شده است، اما میتوان این توجه را بیشتر کرد و برای آن اتاق فکر بهتری در نظر گرفت.
وی با اشاره به تأثیر هوش مصنوعی بر آینده ادبیات گفت: با توجه به فعال و کنشگر بودن شاعران و حضور آنها در لحظه، درباره این موضوع کتابی با عنوان «شاعری در سایه هوش مصنوعی» نوشتهام که نخستین کتاب در این حوزه است. در این زمینه آقای شاهرضایی نیز به من کمک و راهنمایی کردند.
اکرامی ادامه داد: شاعران در عصر هوش مصنوعی ماندگار خواهند ماند، اگر به مفاهیم، مسائل ارزشی و واقعیتهای انسانی بپردازند؛ البته به شرط اینکه شاعر بتواند محتوا را بهدرستی بشناسد و آن را «هک» کند.
وی با بیان اینکه دفاع مقدس، شهادت، ایثار و فداکاری از جمله محتواهای اصیل و همواره تازه هستند، گفت: این مفاهیم جزو ارزشهای انسانیاند و اگرچه تاکنون به شعر دفاع مقدس توجه زیادی شده است، لازم است این توجه بیشتر شود تا شاعران بتوانند به وظیفه ذاتی خود عمل کنند.
اکرامی در ادامه اسامی برگزیدگان بیستوهفتمین کنگره شعر دفاع مقدس را اعلام کرد.
در بخش میراثهای ماندگار:
نفر اول: یزدان سرگزی از سیستان و بلوچستان
نفر دوم: زهرا شعبانی از خوزستان
نفر سوم: داود قرهجلو از زنجان
در بخش دفاع مقدس، مقاومت اسلامی و جنگ ۱۲ روزه:
نفر اول: معصومه کولیوند از همدان
نفر دوم: زیبا خدابخشی از کهگیلویه و بویراحمد
نفر سوم: اصغر عظیمی از کرمانشاه
در بخش شعر دفاع مقدس با مضامین عاشورایی:
نفر اول: حمیده پارسافر از استان مرکزی
نفر دوم: عباس رضایی از ایلام
نفر سوم: سمیه رضایی از کردستان
در بخش ولایتمحوری و جهاد تبیین:
نفر اول: عاطفه خرمی از تهران
نفر دوم: محسن کاویانی از تهران
نفر سوم: سیدابوالفضل مبارز از خراسان رضوی
در بخش تجلی مردم در شعر دفاع مقدس:
نفر اول: ناصر دوستی از زنجان
نفر دوم: نجمه نبائیان بروجنی از آذربایجان غربی
نفر سوم: مرتضی کریوانی از خراسان شمالی
در بخش کودک و نوجوان:
نفر اول مریم اسلامی از تهران
نفر دوم اکرم سادات هاشمی از تهران
نسرین سلیمانی از زنجان
ادبیات صدای انسانی در برابر آمار جنگ است
محمدجواد کامور بخشایش، دبیر علمی بیستوچهارمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس، در این مراسم با اشاره به نقش ادبیات در ماندگار کردن تجربه جنگ، گفت: جنگها پایان مییابند، اما آنچه از آنها در حافظه انسانها باقی میماند، نیازمند روایت و بازخوانی است و ادبیات یکی از مهمترین ابزارهای بشر برای حفظ حافظه جنگ، روایت تجربه انسانی آن و انتقال این تجربه به نسلهای آینده است.
وی اظهار کرد: ویرانهها بازسازی میشوند، سلاحها کنار گذاشته میشوند، سربازان به خانه بازمیگردند و نسلهای تازه متولد میشوند، اما جنگ در حافظه و ذهن انسان باقی میماند. اینجاست که ادبیات وارد میدان میشود و با حافظه انسانها برای زنده نگه داشتن جنگ سروکار پیدا میکند.
کامور بخشایش ادامه داد: ادبیات تلاش میکند یک واقعه تاریخی را از ماهیت صرفاً تاریخی خود فراتر ببرد و آن را به یک مسئله انسانی و فرهنگی تبدیل کند. جنگها تمام میشوند، اما رنجها باقی میمانند و ادبیات میخواهد نشان دهد که انسانها در یک دوره چه سختیهایی را تحمل کردهاند و نسل امروز و آینده چه وظیفهای در قبال دستاوردهای آن دوره دارد.
دبیر علمی بیستوچهارمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس افزود: جنگ در خونها اتفاق افتاده، در ذهن مادران، زندگی کودکان، انتظار همسران، خاطرات سربازانی که بازمیگردند و حتی در سکوت کسانی که هیچگاه نتوانستند آنچه را دیدهاند بیان کنند، باقی مانده است. در ادبیات با آمار جنگ مواجه نیستیم؛ با انسان مواجهیم. ادبیات صدای انسانی در برابر آمار جنگ است.
وی با اشاره به تفاوت نگاه تاریخی و ادبی به جنگ گفت: یکی از کارکردهای مهم ادبیات، توجه به ماهیت انسانی جنگ و حفظ حافظه جمعی یک ملت است. جنگ تمام میشود، اما در حافظهها باقی میماند و هر نسل نیاز دارد بداند نسل پیش از او چه تجربهای داشته است.
کامور بخشایش با بیان اینکه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تجربهای گسترده برای جامعه ایرانی بود، اظهار کرد: این جنگ همه بخشهای کشور را تحت تأثیر قرار داد و یکی از مهمترین ظرفیتهای ادبیات دفاع مقدس این است که انسان را در مرکز روایت قرار دهد. رزمنده فقط یک نیروی نظامی نیست؛ او انسانی با ترس، امید، دلتنگی، خاطره، آرزو و تجربههای مختلف است. هرچه ادبیات بتواند این لایههای انسانی را بهتر روایت کند، تصویر کاملتری از جنگ ارائه خواهد داد.
وی درباره تجربه دوره گذشته جایزه کتاب سال دفاع مقدس گفت: بررسی حدود سه هزار اثر در دوره قبل انجام شد و حدود هزار اثر وارد گردونه داوری شدند. از داوران باتجربه و متخصص استفاده کردیم و در نهایت حدود ۵۰ اثر به عنوان آثار برتر به مخاطبان معرفی شدند. امیدواریم امسال این روند با توان بیشتری ادامه پیدا کند.
دبیر علمی بیستوچهارمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس یکی از برنامههای این دوره را تلاش برای به تصویب رسیدن جایگاه جایزه کتاب سال دفاع مقدس در شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد و گفت: در این مسیر از مسئولان و مدیران فرهنگی درخواست کمک و همراهی داریم تا جایگاه واقعی ادبیات دفاع مقدس و این جشنواره تثبیت شود.
وی افزود: امسال بخش ویژهای با موضوع «دفاع مقدس ۲ و ۳» خواهیم داشت و آثار این حوزه مورد بررسی و داوری قرار میگیرند و برای آن جایزه ویژهای در نظر گرفته خواهد شد.
کامور بخشایش ادامه داد: بخش ویژه جایزه نویسنده نو قلم را نیز حفظ خواهیم کرد و با تشکیل هیئت علمی قوی و مجرب، تولید نشریه با هدف اطلاعرسانی و همچنین ایجاد گروهی در یکی از پیامرسانها، تلاش میکنیم ارتباط بیشتری با مخاطبان و فعالان این حوزه برقرار کنیم.
وی مهمترین وظیفه جایزه انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس را «اعتباربخشی، شناسایی و تقویت ادبیات و پژوهشهای مرتبط با دفاع مقدس» دانست و ابراز امیدواری کرد این دوره با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس، با کیفیت بیشتری نسبت به سال گذشته برگزار شود.
کامور بخشایش همچنین با اشاره به برگزار نشدن اختتامیه دوره گذشته به دلیل شرایط جنگی گفت: امیدواریم امسال بتوانیم اختتامیه را برگزار کنیم و به نحو احسن از برگزیدگان این جشنواره تجلیل و تقدیر به عمل آوریم.
عبدالرضا عالیزاده، رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی، در نشست معرفی رویدادهای ملی ادبی دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به اضافه شدن بخش بینالملل به جایزه کتاب سال دفاع مقدس گفت: تجربههای سالهای گذشته به تدریج پختهتر و کاملتر شده و انتظار میرود این رویداد در سالهای آینده از نظر عملیاتی و کیفی نیز توسعه پیدا کند.
وی افزود: امسال قرار است محور بینالملل نیز به جایزه کتاب سال دفاع مقدس اضافه شود و در این زمینه چند نکته قابل توجه است. نخست اینکه معمولاً نویسندگان و داستاننویسان، آثار خود را برای مخاطبان داخلی و جامعه خود تولید میکنند و از ظرفیت قابل توجه مخاطبان خارجی برای شنیدن این روایتها غفلت میشود. یکی از راههای استفاده از این ظرفیت، ظرفیتسنجی ترجمه آثار به زبانهای دیگر است.
عالیزاده ادامه داد: نکته دوم، ضرورت همافزایی میان دستگاههای مختلف است. هر دستگاهی منابع، امکانات و ظرفیتهایی دارد که اگر در کنار یکدیگر قرار بگیرند، میتوان از آنها برای توسعه ترجمه و نشر بینالمللی آثار دفاع مقدس استفاده کرد.
رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی گفت: همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز ساماندهی ترجمه و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس میتواند به پیدا کردن بازارهای خارجی و شکلگیری فرایند اقتصادی لازم برای عرضه این آثار کمک کند.
وی با اشاره به تحولات سال گذشته اظهار کرد: با وجود همه گرفتاریها و دشواریهایی که در سال گذشته داشتیم، فرصتهایی نیز برای ما ایجاد شد و توانستیم با کشورهایی که پیش از این ارتباط و شناخت کمتری از آنها داشتیم، زمینه همکاری و همافزایی در حوزه مقاومت را فراهم کنیم.
عالیزاده افزود: امیدواریم در دوره جدید جایزه کتاب سال دفاع مقدس، علاوه بر توفیقاتی که در سالهای گذشته به دست آمده، در بخش بینالملل نیز گامهای مؤثری برداشته شود. آثاری که در این بخش برای ظرفیتسنجی ترجمه داوری میشوند، در دوره بعد میتوانند از حمایت ترجمه در کشورهای دیگر برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: این حمایت هم میتواند بازاری برای ناشری باشد که اثر را منتشر کرده و هم زمینه برندسازی برای کتاب و نویسنده را فراهم کند. امیدواریم بتوانیم هر سال دستکم چند عنوان کتاب دفاع مقدس را برای ترجمه و عرضه در کشورهای دیگر آماده کنیم.
رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در پایان گفت: ظرفیت فعلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ترجمه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ عنوان کتاب به ۲۵ زبان زنده دنیا است و میتوان از این ظرفیت برای کمک به توسعه و معرفی آثار حوزه دفاع مقدس در عرصه بینالمللی استفاده کرد.
سردار مهدی امیریان، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت، در نشست خبری معرفی رویدادهای ادبی دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به برگزاری چهار رویداد ادبی در این سازمان گفت: سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت یکی از مجموعههای پررویداد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس است و هر سال چهار رویداد در حوزه ادبیات برگزار میکند که امروز پوستر سه رویداد آن رونمایی میشود و یک رویداد نیز در حوزه ادبیات پایداری در زمان دیگری برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این رویدادها صرفاً برنامههایی در حوزه ادبیات نیستند، اظهار کرد: نگاه ما این است که این رویدادها در حقیقت برای تاریخ و آینده کار میکنند. تاریخی که نسل امروز آن را دیده و تجربه کرده، باید برای آیندگان حفظ و ذخیره شود تا نسلهای بعد بتوانند از آن استفاده کنند. به نظر من کارکرد جدی و اثرگذار این رویدادها، کار برای آینده و نسلهای آینده است.
امیریان ادامه داد: تولیدات این رویدادها باید ناظر بر رشادتهای مردم و آحاد جامعه در عرصه مقاومت در کشور باشد. امروز با اتفاقاتی مواجه هستیم که از سال گذشته در کشور رقم خورده است و در کنار فعالیتهای نظامی و مقاومتهای نظامی، حضور مردم در تجمعات و حضورهای شبانه نیز روایتهای مهمی را شکل داده است که در آینده میتوان از آنها استفاده کرد.
رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به بخشهای ویژه رویدادهای امسال گفت: در هر سه رویداد، بخش ویژهای با موضوع جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان پیشبینی شده است. همچنین موضوع رهبر شهید نیز از محورهای ویژه برنامههای امسال خواهد بود.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم امسال، ترجمه آثار است. فارغ از مصرف داخلی کتابها، یکی از وظایف ما این است که ادبیات و معارف مقاومت تولیدشده در کشور را به کشورهای دیگر منتقل کنیم و این ادبیات در کشورهای مقصد نیز تولید و بازتولید شود.
امیریان تصریح کرد: امسال برنامه داریم آثاری را که در این حوزهها برگزیده میشوند، با همکاری مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی ترجمه کنیم تا امکان معرفی آنها در کشورهای دیگر فراهم شود.
وی همچنین از پیشبینی دبیر ستاد هماهنگی رویدادهای ادبی در بنیاد حفظ آثار خبر داد و گفت: با توجه به تعدد رویدادهای ادبی، امسال برای ایجاد هماهنگی منسجم میان برنامهها و دبیرخانههای این سه و چهار رویداد، دبیر ستاد هماهنگی رویدادهای ادبی پیشبینی شده است و دکتر شاهرضایی این مسئولیت را بر عهده دارد.
رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت با تأکید بر نقش رسانهها در معرفی این رویدادها بیان کرد: ما به کمک اصحاب رسانه نیازمندیم. بخشی از کار، زحماتی است که همکاران سازمان و بنیاد و دبیران رویدادها انجام میدهند، اما بخش دیگر به هنر رسانهها مربوط است که بتوانند این فعالیتها را به شکل دقیق ترویج و اطلاعرسانی کنند.
امیریان در ادامه از فعالیت دبیرخانه دائمی جایزه کتاب سال دفاع مقدس خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت این رویداد، از سال گذشته دبیرخانه دائمی جایزه کتاب سال دفاع مقدس در سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس ایجاد شده است.
وی افزود: در گذشته دبیرخانهها متناسب با هر رویداد فعالیت خود را آغاز میکردند، اما دبیرخانه دائمی جایزه کتاب سال از سال گذشته شکل گرفته و محل ثابتی دارد. این دبیرخانه بهصورت مستمر فعالیت میکند و آثار و کتابها در آن ثبت، بازخوانی و وارد فرایند داوری میشوند.
امیریان خاطرنشان کرد: این دبیرخانه علمی نیز یکی از ظرفیتهایی است که در برگزاری جایزه کتاب سال دفاع مقدس از آن بهره میبریم.