مطالبات و مسائل زیرساختی و عمرانی مردم روستای هفتهر ندوشن در نشست مسئولان شهرستان میبد بررسی و برای رفع آنها مهلت‌های مشخصی تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشستی که با حضور فرماندار شهرستان میبد، بخشدار ندوشن، جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای هفتهر برگزار شد، مسائل و مشکلات روستا در حوزه‌های راه، آب، برق، عمران روستایی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.بر اساس مصوبات این نشست، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری دهیاری، نسبت به آماده‌سازی و طراحی کمربندی روستا اقدام می‌کند و عملیات آسفالت و اجرای سرعت‌گیر نیز با همکاری بخشداری و شهرداری ندوشن صورت می‌گیرد. نصب علائم و رنگ‌آمیزی مسیر نیز بر عهده اداره راهداری قرار گرفت.

در حوزه آب‌رسانی، بنیاد مسکن موظف شد ظرف ۱۰ روز نقشه و طرح مرحله سوم را تهیه و به شرکت آب و فاضلاب ارائه کند و آبفا نیز حداکثر ظرف ۴۵ روز نسبت به اجرای طرح آبرسانی به زمین چمن اقدام خواهد کرد.همچنین جهاد کشاورزی موظف شد در روز‌های آینده اعتبار ۱۵۰ میلیون تومانی مربوط به قنات هفتهر را پرداخت کند. تأمین لوله مورد نیاز جوی آب و قنات نیز پس از ارسال درخواست شورای اسلامی روستا به فرماندار، از طریق بسیج سازندگی پیگیری و مساعدت خواهد شد.

در خصوص بند خاکی هفتهر نیز مقرر شد ظرف ۱۵ روز آینده، نشستی با مدیرکل مربوط و با هماهنگی رئیس منابع طبیعی و با حضور اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا برگزار شود تا موضوع از نظر کارشناسی بررسی و تصمیم لازم اتخاذ شود.در بخش عمران روستایی نیز بنیاد مسکن موظف شد در اسرع وقت نسبت به اجرای سنگفرش کوچه‌های مشخص‌شده در کروکی پیوست و بر اساس اولویت اقدام کند. همچنین برای اصلاح سنگفرش، با محوریت بخشدار، پیمانکار مشخص و تأمین اعتبار مورد نیاز نیز پیگیری شود.

برگزاری نشستی با حضور بنیاد مسکن، دهیاری‌ها و مسئولان مربوط به واگذاری زمین نیز حداکثر ظرف یک ماه آینده در دستور کار قرار گرفت.در حوزه برق نیز مقرر شد ظرف ۲۵ روز کابل مورد نیاز تحویل اداره برق شود و این اداره پس از دریافت کابل، نسبت به کابل‌کشی و نصب دو دستگاه چراغ LED اقدام کند.

این مصوبات با هدف تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم روستای هفتهر اتخاذ شده و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تعهدات تعیین‌شده را در مهلت‌های مقرر پیگیری و اجرا کنند.