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معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: آزمونهای آمادگی جسمانی و پیکرسنجی ورزشکاران کیش برای حضور در هشتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش اعلام کرد: با هدف آمادهسازی ورزشکاران کیش برای حضور در هشتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور، آزمونهای آمادگی جسمانی و پیکرسنجی ورزشکاران رشتههای کشتی و تکواندو آقایان و بانوان در سالن چندمنظوره المپیک برگزار شد.
آزمونها با حضور ورزشکاران منتخب و براساس دستورالعملهای برگزاری هشتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور انجام شد.
انجام آزمونهای آمادگی جسمانی و پیکرسنجی از مراحل پیشبینیشده برای ورزشکاران حاضر در این رویداد ملی است و نتایج ارزیابیها در فرآیند ثبت و تکمیل مدارک ورزشکاران اعزامی استفاده می شود.
منطقه آزاد کیش برای دومین سال متوالی در المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور شرکت می کند و ورزشکاران منتخب کیش در رشتههای مختلف، با حریفان خود رقابت می کنند.