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فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ گفت: به برکت خون آقای شهید ایران، مردم مبعوث شدند و امروز شاهد شکستهای روز افزون جبهه کفر و ظلم هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسن حسنزاده امروز(سه شنبه) در مراسم گرامیداشت «قائد شهید امت» یادواره شهدای کارمند که در حوزه هنری برگزار شد، گفت: امام شهیدمان که مظلوم و مقتدر بودند، امروز به عنوان الگوی بزرگ در عصر حاضر و دورانهای مختلف شناخته میشوند.
وی افزود: ایشان از ابتدا، مبانی انقلاب را تبیین کردند و در طول عمر مبارکشان معارف مبارزاتی را به ما معرفی کردند و زندگی خود را صرف مجاهدت در راه دین خدا کردند و سرانجام در این مسیر به شهادت رسیدند و حجت را به تمام آزادی خواهان جهان تمام کردند.
فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ اظهار کرد: به برکت خون این شهید بزرگ، مردم مبعوث شدند و امروز شاهد شکستهای روز افزون جبهه کفر و ظلم و برجسته شدن تمام ارزشهای اسلامی و انقلاب در سراسر جهان هستیم.
سردار حسنزاده با بیان اینکه به فضل خدا شاهد شکست و نابودی آمریکای جنایتکار خواهیم بود و مساله حائز اهمیت این است که مردم این مسیر را به درستی شناختند، گفت: این ملت در راستای مکتب سید الشهدا(ع) حرکت میکند و امروز مکتب امام خامنهای عزیز پیش روی ماست و مردم در طول شش ماه اثبات کردند که در این مسیر ثابت قدم حرکت میکنند.