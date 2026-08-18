به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سید حسین حسینی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان بوشهر گفت: ۲۲ شهرک و ناحیه صنعتی در استان وجود دارد.

وی افزود: تاکنون ۵۸۲ واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به بهره‌برداری رسیده که از این تعداد ۴۷۵ واحد فعال و ۱۰۷ واحد غیرفعال هستند و همچنین ۷۷۶ طرح صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان وجود دارد.

حسینی با اشاره به نقش صنایع کوچک در اقتصاد کشور اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور در شهرک‌های صنعتی ایجاد شده و حمایت از این واحد‌ها نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال دارد.

وی از تشکیل کارگروه پایش واحد‌های صنعتی خبر داد و گفت: واحد‌های صنعتی بر اساس نوع محصول و میزان اهمیت کالا‌های تولیدی، به‌ویژه کالا‌های اساسی، اولویت‌بندی شده و وضعیت آنها هر دو هفته یک‌بار مورد رصد و بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تأمین مالی و مواد اولیه را از مهم‌ترین مطالبات واحد‌های صنعتی عنوان کرد و افزود: در همین زمینه هماهنگی‌هایی در سطح ملی انجام شده و تفاهم‌نامه‌ای نیز با بانک صنعت و معدن برای تأمین منابع مورد نیاز واحد‌های صنعتی منعقد شده است.

حسینی ادامه داد: بخشی از هزینه حضور واحد‌های صنعتی در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی نیز از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی حمایت می‌شود و در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر برای توسعه بازار، آموزش و حضور واحد‌ها در نمایشگاه‌ها منعقد شده است.

وی با اشاره به ظرفیت استان در تولید خرما و آبزیان گفت: بازار روسیه یکی از بازار‌های هدف مهم محصولات استان است و تاکنون حدود ۲۰ واحد صنعتی برای حضور در نمایشگاه صنایع غذایی روسیه که اواخر شهریور برگزار می‌شود، ثبت‌نام کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همچنین از سرمایه‌گذاری خارجی مشترک در دو واحد صنعتی خبر داد و گفت: یک طرح دیگر نیز در شهرک صنعتی دیر در حال اجراست که امیدواریم تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرار گرفتن شهرک صنعتی بوشهر ۲ در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر افزود: محصور کردن شهرک و اجرای فنس‌کشی، از اولویت‌های امسال است تا پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها، دریافت کد گمرکی نیز پیگیری شود.

وی گفت: با تحقق این موضوع، واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک بوشهر ۲ می‌توانند از مزیت‌های منطقه آزاد در زمینه تأمین مواد اولیه، واردات ماشین‌آلات خطوط تولید و ورود موقت مواد اولیه برای فرآوری و صادرات مجدد استفاده کنند.

حسینی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد، توسعه بازار‌های خارجی و حمایت از واحد‌های تولیدی، می‌تواند مسیر رونق و توسعه صنایع کوچک استان بوشهر را هموارتر کند.