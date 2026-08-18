به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمود محمودی با قدردانی از همراهی مردم استان تهران در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، گفت: اگر همراهی مردم عزیزمان نبود نمی‌توانستیم تابستان امسال را با کمترین میزان خاموشی و مدیریت بار سپری کنیم.

وی افزود: برای آنکه روز‌های باقیمانده تابستان را هم بدون مشکل پشت سر بگذاریم نیاز است که این همکاری همچنان تداوم داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان این شرکت در اجرای طرح مهتاب، تصریح کرد: به گواه آمار توانیر، شرکت توزیع برق استان تهران موفق شد آن ۵ درصد کاهش تلفات را که برای سال جاری هدفگذاری شده است، محقق کند.