به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین خوش‌اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در نشست ویژه بررسی چالش‌های حقوقی و ثبتی املاک روستا‌های شهرستان با اشاره به اینکه بخشی از مراجعات مردمی به دهیاری‌ها و بخشداری‌ها مرتبط با دعاوی ملکی و فقدان اسناد معتبر است، افزود: برای خروج از این وضعیت، نیازمند یک عزم جدی و هماهنگ هستیم و بر این اساس، مقرر شد کارگروهی تخصصی نقشه راهی جامع برای شناسایی تمامی پهنه‌های فاقد سند در روستا‌های بخش‌های مرکزی، کن و آفتاب تهیه و به فرمانداری ارائه دهد.

خوش‌اقبال در ادامه خاطرنشان کرد: صدور سند مالکیت، حق مسلم روستاییان است و نباید پیچیدگی‌های اداری، این حق را به تأخیر بیندازد. وی از دستگاه قضائی استان خواست تا با اختصاص وقت‌های فوق‌العاده، نسبت به رسیدگی به پرونده‌های روستا‌ها تسریع نمایند.

معاون استاندار تصریح کرد: اجرای کامل طرح کاداستر، راهکار اثرگذار در حل مسائل مالکیتی است و انتظار می‌رود اداره کل ثبت اسناد، گزارش تفکیکی پیشرفت فیزیکی این طرح را به تفکیک بخش‌ها ارائه دهد.

خوش‌اقبال در پایان از دهیاران خواست تا با تهیه گزارش‌های میدانی از معارضان محلی، فرمانداری را در پیگیری قضائی این پرونده‌ها یاری رسانند. وی تأکید کرد که لازم است جلسات پیگیری این موضوع، به‌صورت مستمر برگزار شده و نتایج اجرای مصوبات به صورت اقدام عینی گزارش شود.