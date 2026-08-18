به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️نادر مالکی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان سمنان گفت : در این جلسه ۱۶ طرح در دست اجرای شهرستان آرادان بررسی و مقرر شد طرح‌های جدید جایگزین طرح‌های بدون پیشرفت شود.

استاندار سمنان در این جلسه با تاکید بر اینکه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای گفت: مسئولیت اجرای برنامه‌ها وچگونگی نظارت بر آنها باید روشن باشد، میزان پیشرفت و انحرافات به‌صورت دوره‌ای ارزیابی شود و طرح‌های عمرانی نیز بر اساس نیاز و اولویت شهرستان‌ها، اسناد بالادستی و ظرفیت‌های موجود تعیین تکلیف شوند.

محمدجواد کولیوند گفت: هر برنامه باید با شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف، باید‌ها و نباید‌ها و چشم‌انداز آینده تدوین و اجرا شود.

استاندار سمنان با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های متفاوت شهرستان‌ها تصریح کرد: برنامه‌های توسعه‌ای باید در اختیار فرمانداران قرار گیرد تا اهداف و تکالیف هر شهرستان مشخص و تصمیمات نیز متناسب با همین ظرفیت‌ها اتخاذ شود.

وی بر اولویت‌بندی طرح‌های شهرستان تاکید کرد و گفت: طرح‌ها باید بر اساس نیاز واقعی و اولویت‌های هر شهرستان دسته‌بندی، و طرح‌های نیمه‌تمام طبقه‌بندی و تعیین تکلیف و طرح‌های اولویت‌دار با مشارکت دستگاه‌های مرتبط بررسی شوند تا منابع استان به شکل هدفمند اختصاص یابد.