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جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تسلط کامل نیروهای مسلح بر تنگه هرمز و توانمندیهای موشکی پیشرفته ایران قدرت بازدارندگی فوقالعادهای ایجاد کرده و دشمنان را به انفعال و عقب نشینی واداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار ایزدی در مراسم اربعین «آقای شهید ایران» در بجنورد گفت: در عرصه منطقهای نیز جبهه مقاومت با تسلط بر مبادی راهبردی نظیر دریای سرخ و تنگه بابالمندب، در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی گامهای استواری برداشته است.
وی افزود: سقوط بیش از ۲۰۰ فروند از هواگردهای دشمن اعم از پهپادها و هواپیماهای باسرنشین، افکار عمومی آمریکا را با پرسشهای جدی روبهرو کرده و موجب تزلزل رژیم صهیونیستی شده؛ بهطوریکه بر اساس آمارها، ۸۰ درصد از جوانان آمریکایی مخالف جنگ با جمهوری اسلامی ایران هستند.
سردار ایزدی گفت: آنچه این اقتدار و موقعیت ممتاز را برای انقلاب اسلامی رقم زده و نیازمند صیانت است، نظام ولایت فقیه است که امام راحل (ره) و رهبر شهید با وجود تمامی فشارها، حاکمیت بالندهای را بر پایه آن بنیان نهادند.
وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران با قدرتهای بزرگ جهان پنجه در پنجه است و این جایگاه حاصل اقتدار رهبری، ایستادگی ملت و قدرتی است که در طول سالهای پس از انقلاب شکل گرفته است.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: در نقاط مختلف جهان دلدادگان زیادی به انقلاب اسلامی وجود دارند و آنان معتقدند ملت ایران با ایستادگی در برابر قدرتهای بزرگ، کار بزرگی انجام داده است.
سردار ایزدی با اشاره به روند افول آمریکا اظهار کرد: امروز بسیاری از ملتها شاهد افول قدرت آمریکا هستند و این موضوع نشان میدهد ایستادگی و مقاومت در برابر زیادهخواهی قدرتهای بزرگ میتواند به پیروزی منجر شود.
وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی با وجود همه توطئهها و فشارهای دشمنان مسیر خود را ادامه داده و با اتکا به مردم، رهبری و آرمانهای شهدا به پیش خواهد رفت.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن تلاش میکرد سرمایه اجتماعی نظام را از بین ببرد، اما مردم در جنگ رمضان به میدان آمدند و با حضور خود ترفند دشمن را نقش بر آب کردند و دستاوردهای آنان به خاکستر تبدیل شد.
سردار سرلشکر ایزدی اظهار کرد: امروز میلیونها نفر برای زیارت اربعین حسینی راهی شدهاند که سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنان زائران ایرانی هستند.