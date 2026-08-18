پخش زنده
امروز: -
در مراسمی با حضور معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست محمد خداپرست به سمت سرپرست ادارهکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل منصوب و از تلاش های کیومرث سفیدی در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همتعلی شاهنظری معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در آیین تکریم و معارفه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: تمام تلاش ما این است که محیط زیست به عنوان بستر و زمینهساز توسعه پایدار ایفای نقش کند، نه اینکه مانعی بر سر راه توسعه باشد و در عین حال، الزامات و خطوط قرمز زیستمحیطی نیز بهطور کامل رعایت شود.
وی اظهار کرد: محیط زیست دارای وظایف و مأموریتهای فرابخشی است و بسیاری از فعالیتهای توسعهای با این حوزه ارتباط مستقیم دارند؛ از این رو باید ضمن حمایت از توسعه، ملاحظات و الزامات زیستمحیطی نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست جابهجاییهای مدیریتی را امری طبیعی و عادی در نظام اداری دانست و افزود: باید تلاش کنیم در دوران مسئولیت، عملکردی مثبت، مؤثر و ماندگار از خود به جای بگذاریم.
شاه نظری با تأکید بر ضرورت تقویت نگاه مسئولانه در مجموعه حفاظت محیط زیست تصریح کرد: هر موضوعی که با زیست و زندگی مردم ارتباط دارد، احساس مسئولیت را به دنبال دارد و همه همکاران باید این نگاه را سرلوحه اقدامات و مأموریتهای خود قرار دهند.
فرهاد سبحانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه توسعه پایدار بدون توجه به محیط زیست امکانپذیر نیست، گفت: برنامههای پیشرو در حوزههای صنعتی و معدنی باید با ظرافت، دقت و توجه ویژه به ملاحظات زیستمحیطی تدوین و اجرا شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان اردبیل در حوزه کشاورزی افزود: اردبیل از استانهای مهم کشور در تولید محصولات کشاورزی است و همین ظرفیت، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را به یک ضرورت راهبردی در مسیر توسعه استان تبدیل کرده است.
در ادامه این مراسم، با حکم معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، محمد خداپرست به عنوان سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل منصوب شد.