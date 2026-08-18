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مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری دو شرور سابقهدار که با قمهکشی و قدرتنمایی با سلاح سرد در محله افسریه موجب ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان شده بودند خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع دستهجمعی، قدرتنمایی با سلاح سرد و ایراد ضرب و جرح در محدوده افسریه، رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت.
در ادامه تحقیقات فنی و اطلاعاتی، هویت دو متهم اصلی پرونده که از اوباش شناختهشده و سابقهدار جنوبشرق تهران بودند، شناسایی شد. بررسی سوابق این افراد نشان میداد آنان پیش از این نیز در پروندههایی از جمله قمهکشی، درگیری و تخریب تحت تعقیب یا رسیدگی قضایی قرار داشتهاند.
با ادامه رصدهای اطلاعاتی، محل اختفای این دو متهم در خیابان میرزای شیرازی شناسایی و تیم عملیات ویژه پلیس پس از هماهنگی با مقام قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه راههای فرار آنان را مسدود کرد.
بر اساس اعلام پلیس، متهمان هنگام مواجهه با مأموران قصد فرار و مقاومت داشتند و با سلاح سرد به سمت مأموران حملهور شدند. در ادامه و با اقدام قاطع مأموران، با شلیک تیر به ناحیه پا، هر دو متهم زمینگیر و دستگیر شدند.
در جریان این عملیات، سلاح سرد و ابزارهای مورد استفاده متهمان نیز کشف و ضبط شد و دو متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی اعلام کرد: قدرتنمایی با سلاح، ایجاد رعب و وحشت، شرارت و تعرض به مأموران قانون خط قرمز پلیس است و با متخلفان در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.