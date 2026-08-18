به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید و حضور گسترده مردم در پیاده‌روی اربعین، خدمات مشاوره پرستاری از راه دور با همکاری سامانه ۴۰۳۰ بنیاد برکت ارائه شد؛ اقدامی که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی پرستاران برای پاسخگویی سریع و تخصصی به نیازهای سلامت مردم در شرایط تجمعی و پرتردد اجرا شد.

در این برنامه، ۵۴۸ پرستار به‌صورت داوطلبانه مشارکت کردند و در مجموع ۲ هزار و ۳۵ تماس در ارتباط با این دو رویداد ثبت شد که از این تعداد، هزار و ۷۰۱ تماس، معادل حدود ۸۴ درصد، به دریافت خدمات مشاوره پرستاری از راه دور منجر شد. مجموع زمان ارائه این خدمات نیز ۲ هزار و ۵۱۶ دقیقه بود.

پاسخگویی تخصصی به نیازهای سلامت در شرایط خاص

دکتر خورشید وسکویی، مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری، با اشاره به ضرورت دسترسی سریع مردم به اطلاعات و خدمات سلامت در تجمعات گسترده، اظهار کرد: در شرایطی که جمعیت زیادی از مردم در یک بازه زمانی محدود و در مکان‌های پرتردد حضور دارند، دسترسی سریع و به‌موقع به اطلاعات و خدمات سلامت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت پرستاران در ارائه مشاوره از راه دور، امکان پاسخگویی تخصصی، آموزش، راهنمایی، شناسایی نیازهای سلامت و در صورت ضرورت، هدایت افراد به خدمات حضوری را فراهم می‌کند.

وسکویی تأکید کرد: مشاوره پرستاری از راه دور را نباید صرفاً یک اقدام مناسبتی تلقی کرد؛ این خدمت می‌تواند در حوزه‌هایی مانند آموزش سلامت، خودمراقبتی، پیشگیری، مراقبت در منزل، پیگیری بیماران و مدیریت نیازهای سلامت در شرایط خاص، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های توسعه خدمات پرستاری مورد استفاده قرار گیرد.

مشارکت ۵۴۸ پرستار در ارائه خدمات

دکتر الهام الماسی، رئیس گروه توسعه خدمات پرستاری، درباره نحوه اجرای این برنامه گفت: خدمات مشاوره پرستاری از راه دور با بهره‌گیری از زیرساخت ارتباطی سامانه ۴۰۳۰ بنیاد برکت و ظرفیت تخصصی پرستاران ارائه شد و پرستاران ضمن پاسخگویی به سؤالات سلامت، در زمینه آموزش، خودمراقبتی، شناسایی موارد نیازمند توجه بیشتر و هدایت افراد برای دریافت خدمات حضوری نیز نقش داشتند.

وی ادامه داد: مشارکت ۵۴۸ پرستار داوطلب در این برنامه، ظرفیت جامعه پرستاری برای ارائه خدمت در خارج از چارچوب‌های متعارف بیمارستانی و درمانگاهی و در موقعیت‌های خاص و گسترده را نشان داد.

دکترالماسی با اشاره به مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در تماس‌های مردمی اظهار کرد: پرستاران علاوه بر پاسخگویی به سؤالات، در زمینه پیشگیری و خودمراقبتی درباره کم‌آبی بدن، گرمازدگی، بیماری‌های گوارشی احتمالی، تروماهای ناشی از ازدحام جمعیت، مصرف صحیح داروها و مراقبت از گروه‌های آسیب‌پذیر، آموزش‌های لازم را ارائه کردند.

وی افزود: در مواردی که علائم هشدار شناسایی شد، افراد برای دریافت خدمات فوری به اورژانس‌های سیار و بیمارستان‌های صحرایی هدایت شدند.

تله‌نرسینگ؛ ظرفیتی فراتر از خدمات مناسبتی

رئیس گروه توسعه خدمات پرستاری با اشاره به نقش پرستاران در این برنامه گفت: پرستاران با دریافت و بررسی درخواست‌های مردم، متناسب با شرایط هر فرد، آموزش‌های لازم در زمینه پیشگیری و خودمراقبتی را ارائه کردند و در مواردی که نیاز به بررسی یا دریافت خدمات حضوری وجود داشت، فرد را به سطح مناسب خدمات سلامت راهنمایی و ارجاع دادند.

الماسی مهم‌ترین دستاورد این برنامه را افزایش دسترسی مردم به مشاوره تخصصی سلامت، پاسخگویی سریع به نیازهای سلامت و هدایت افراد در مسیر مناسب دریافت خدمات عنوان کرد و گفت: این تجربه نشان داد خدمات پرستاری از راه دور می‌تواند در شرایطی که دسترسی مستقیم به مراکز درمانی دشواراست یا تعداد زیادی از مردم به‌صورت همزمان نیازمند راهنمایی سلامت هستند، ظرفیت قابل توجهی برای نظام سلامت ایجاد کند.

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری با اشاره به چشم‌انداز توسعه این خدمات گفت: اجرای این برنامه فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و چالش‌ها و حرکت به سمت توسعه نظام‌مند خدمات پرستاری از راه دور فراهم کرد.

وسکویی تأکید کرد: برای توسعه این خدمات، موضوعاتی همچون تدوین استانداردهای ارائه خدمت، آموزش و احراز صلاحیت حرفه‌ای پرستاران، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، مستندسازی، نظام ارجاع، پایش کیفیت و سازوکارهای پشتیبان باید مورد توجه قرار گیرد.

این تجربه نشان داد ظرفیت حرفه‌ای پرستاران تنها به ارائه مراقبت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی محدود نمی‌شود و پرستاران می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری‌های ارتباطی، در آموزش، مشاوره، ارزیابی اولیه، خودمراقبتی و هدایت افراد در مسیر دریافت خدمات سلامت نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

توسعه خدمات مشاوره پرستاری از راه دور می‌تواند در کنار خدمات حضوری، به‌عنوان یکی از مسیرهای افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، پاسخگویی به نیازهای جمعیت‌های بزرگ و استفاده هدفمندتر از ظرفیت جامعه پرستاری کشور مورد توجه قرار گیرد.