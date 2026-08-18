نشست تخصصی برنامه ریزی برای مسابقات والیبال قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ با حضور وزیر ورزش و جوانان و دبیرکل کمیته ملی المپیک در فدراسیون والیبال برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس ۱۳ تا ۲۲ شهریور در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار می‌شود و مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی نیز از ۲۵ شهریور در ناگویا آغاز خواهد شد.

نشست تخصصی برنامه ریزی برای حضور شایسته تیم ملی والیبال ایران در این دو رویداد مهم امروز (سه شنبه ۲۷ مرداد) با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در فدراسیون والیبال برگزار شد.

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال، مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک، محمد شروین اسبقیان معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزیر ورزش، سید مناف هاشمی معاون توسعه وزیر ورزش، روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال، علی اصغر مونسان نایب رئیس فدراسیون، محمدرضا داورزنی، نصراله سجادی و علی کفاشیان اعضای کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک، امیرحسین منظمی دبیرکل و روسای کمیته‌های مختلف فدراسیون والیبال در این نشست حضور داشتند.

در این نشست سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال گزارش کاملی از برنامه‌های آماده سازی تیم ملی والیبال ایران برای حضور شایسته در دو رویداد قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ارائه کرد.

وزیر ورزش و جوانان و دبیرکل کمیته ملی المپیک نیز بر حمایت والیبال ایران در آستانه این مسابقات مهم تاکید کردند و آمادگی خود را برای هر گونه همکاری برای حضور شایسته تیم ملی ایران در این مسابقات اعلام کردند.

اعضای این نشست در ادامه راهی سالن فدراسیون شدند و ضمن گفتگو با ملی پوشان در جریان آخرین تمرین این تیم قرار گرفتند.