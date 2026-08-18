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توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و بالاتر تا اواخر روز سه شنبه در شهرهای آبادان و خرمشهر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی طی امروز نیز همچنان استقرار توده هوای گرم را نشان میدهد که سبب و وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و بالاتر را در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی خواهد شد و سپس تا روز پنجشنبه شاهد کاهش ۲ تا ۳ درجهای دما در سطح استان خواهیم بود.
محمد سبزه زاری افزود: تا روز پنجشنبه (بویژه طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه)، سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی، مرکزی و بخشهایی از شرق در حد متوسط تا شدید و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود، که با توجه به میزان وزش باد برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز در بعد از ظهرها دور از انتظار نیست.
او ادامه داد: در این مدت شمال خلیج فارس مواج پیش بینی میشود.