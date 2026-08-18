معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه‌ای یزد با اشاره به اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، از دستاورد‌های این طرح را جلوگیری از ۱۸/۱۳ میلیون مترمکعب اضافه‌برداشت از چاه‌های مجاز استان یزد در سال گذشته ذکر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، از مهم‌ترین برنامه‌های ملی در حوزه مدیریت منابع آب ایران است که با هدف مهار افت سطح آبخوان‌ها، کنترل برداشت‌های بی‌رویه و بازگرداندن تعادل به سفره‌های زیرزمینی تدوین شده است.

این طرح در سال ۱۳۹۳ در شورای عالی آب به تصویب رسید و با توجه به تشدید کسری مخزن آبخوان‌ها، بر مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی، نظارتی و فنی مانند نصب کنتور‌های هوشمند، انسداد چاه‌های غیرمجاز، پایش منابع آب و تغذیه مصنوعی تأکید دارد و در واقع، اجرای این طرح تلاشی برای صیانت از ذخایر زیرزمینی آب، جلوگیری از فرونشست زمین و تضمین پایداری منابع آب برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

جواد منصوری معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه‌ای یزد در رابطه با دستاورد‌های اجرای این طرح در استان یزد تصریح کرد: طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی با هدف کاهش اضافه‌برداشت از آبخوان‌ها، جلوگیری از افت سطح آب زیرزمینی، کنترل برداشت از چاه‌ها، انسداد چاه‌های غیرمجاز و حفاظت از منابع آب برای نسل‌های آینده در استان یزد اجرا شده است.

وی در این باره اعلام کرد: تنها در سال ۱۴۰۴ با اجرای اقدامات مدیریتی و حفاظتی، از اضافه‌برداشت ۱۸/۳ میلیون مترمکعب آب از چاه‌های مجاز در استان یزد جلوگیری شده است.

منصوری افزود: همچنین در قالب این طرح، ۹۴ حلقه چاه غیرمجاز پر شد که این اقدام با جلوگیری از برداشت غیرمجاز سالانه ۶۵۰ هزار مترمکعب آب همراه بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نصب ۸۸ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز از دیگر اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ بود که این کنتور‌ها با هدف پایش دقیق برداشت و مدیریت مصرف منابع آب مورد استفاده قرار گرفتند.

معاون آب منطقه‌ای از دیگر محور‌های اصلی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در استان یزد علاوه بر کنترل اضافه‌برداشت، انسداد چاه‌های غیرمجاز و تحویل حجمی آب به منظور توزیع عادلانه و مدیریت بهینه منابع، می‌توان به حفاظت و پایش آبخوان‌ها از طریق پایش مستمر و تصمیم گیری براساس داده‌های دقیق و نیز حفاظت از منابع آب برای نسل‌های آینده به منطور تضمین امنیت آبی و توسعه پایدار استان یزد اشاره کرد.

منصوری در پایان تاکید کرد: اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی، گامی مؤثر در جهت پایداری منابع آب زیرزمینی استان یزد به شمار می‌رود.