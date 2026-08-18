به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجت‌الاسلام مهدی عبدی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری آیین‌های بزرگداشت چهلم تدفین رهبر شهید انقلاب گفت: ویژه برنامه‌های چهلم رهبر شهید انقلاب، در اجتماعات شبانه پنجشنبه (۲۹ مرداد)، در همه شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم اصلی در شهر کرمانشاه نیز در روز پنج‌شنبه، از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در مسیر میدان فردوسی تا میدان آیت‌الله کاشانی و در محل تجمع شبانه مردم برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه همچنین از برگزاری مراسمی ویژه در اختتامیه مرحله استانی مسابقه های قرآن کریم خبر داد و گفت: این مراسم صبح روز پنجشنبه به یاد رهبر شهید انقلاب در تالار انتظار کرمانشاه برپا می‌شود.