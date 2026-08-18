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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب در ۳۷ نقطه استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجتالاسلام مهدی عبدی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای برگزاری آیینهای بزرگداشت چهلم تدفین رهبر شهید انقلاب گفت: ویژه برنامههای چهلم رهبر شهید انقلاب، در اجتماعات شبانه پنجشنبه (۲۹ مرداد)، در همه شهرستانهای استان برگزار میشود.
وی افزود: مراسم اصلی در شهر کرمانشاه نیز در روز پنجشنبه، از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در مسیر میدان فردوسی تا میدان آیتالله کاشانی و در محل تجمع شبانه مردم برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه همچنین از برگزاری مراسمی ویژه در اختتامیه مرحله استانی مسابقه های قرآن کریم خبر داد و گفت: این مراسم صبح روز پنجشنبه به یاد رهبر شهید انقلاب در تالار انتظار کرمانشاه برپا میشود.