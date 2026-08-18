دبیر چهاردهمین جایزه ادبی یوسف با اشاره به معرفی برگزیدگان این دوره گفت:این جایزه در سه بخش بزرگسال، کودک و نوجوان و داستانک فعالیت می‌کند و تلاش دارد از ظرفیت آن برای شناسایی و معرفی استعداد‌های ادبی کشور استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احسان عباسلو، دبیر چهاردهمین جایزه ادبی یوسف، با اشاره به سابقه این رویداد گفت: جایزه ادبی یوسف به عنوان جایزه سراسری داستان دفاع مقدس پا به عرصه وجود گذاشت و امروز به یکی از رویداد‌های معتبر ادبی کشور تبدیل شده است.

وی در آیین معرفی پانزدهمین دوره جایزه ادبی یوسف اظهار کرد: این جایزه در سه بخش بزرگسال، کودک و نوجوان و داستانک فعالیت می‌کند و تلاش دارد از ظرفیت آن برای شناسایی و معرفی استعداد‌های ادبی کشور استفاده شود.

عباسلو با ارائه گزارشی از چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف گفت: این دوره در سه بخش داستان کوتاه بزرگسال، داستانک و داستان کودک و نوجوان برگزار شد و دو محور اصلی داشت؛ نخست دفاع مقدس که همواره محور اصلی این جایزه بوده و دیگری دفاع مقدس ۱۲روزه که به عنوان بخش ویژه و محوری دوره چهاردهم در نظر گرفته شد.

وی افزود: آثار بسیار خوبی در این حوزه به دبیرخانه رسید و در مجموع ۱۲ برگزیده داشتیم. یکی از اتفاق‌های قابل توجه این دوره، پراکندگی جغرافیایی برگزیدگان بود؛ به‌گونه‌ای که از میان ۱۲ برگزیده، ۱۱ نفر از استان‌های مختلف کشور بودند. این مسئله نشان داد که در نقاط مختلف کشور، استعداد‌های قابل توجهی در حوزه داستان دفاع مقدس وجود دارد.

دبیر چهاردهمین جایزه ادبی یوسف ادامه داد: در این دوره مشارکت استان‌ها بسیار خوب بود و بیش از چهار هزار اثر به دبیرخانه رسید. آذربایجان غربی بیشترین آثار را ارسال کرد و پس از آن خراسان رضوی، فارس و کرمانشاه قرار داشتند.

وی با اشاره به موفقیت استان همدان در میان برگزیدگان گفت: همدان نیز مانند دوره‌های گذشته حضور موفقی داشت و در این دوره دو برگزیده داشت.

عباسلو با تأکید بر ضرورت افزایش انگیزه نویسندگان برای حضور در چنین رویداد‌هایی بیان کرد: اگر بخواهیم مشارکت نویسندگان در این حوزه بیشتر شود، باید به میزان جوایز و مشوق‌ها توجه بیشتری داشته باشیم. این مسئله می‌تواند انگیزه نویسندگان را برای تولید آثار بیشتر کند.

وی افزود: اتفاق فرهنگی بزرگی در حال رخ دادن است. ادبیات و تاریخ به یکدیگر نزدیک‌اند و حتی می‌توان گفت ادبیات به مثابه تاریخ است. اگر امروز بخواهیم تاریخ را روایت کنیم، یکی از بهترین راه‌ها این است که اجازه دهیم زبان مردم و کسانی که این حوادث را از نزدیک تجربه کرده‌اند، در روایت تاریخ حضور داشته باشد.

عباسلو تصریح کرد: باید اجازه دهیم مردم با روایت‌های خود پازل اتفاقاتی را که رخ داده، کامل کنند. اگر بتوانیم انگیزه لازم را ایجاد کنیم، حجم قابل توجهی از ادبیات تولید خواهد شد که می‌تواند بخشی از تاریخ آینده ما باشد.

دبیر چهاردهمین جایزه ادبی یوسف با اشاره به گفت‌و‌گو‌های خود با داستان‌نویسان کشور گفت: در تعامل با نویسندگان و داستان‌نویسان مطرح کشور، بسیاری از آنها معتقدند که امروز موضوعات جذاب و فراوانی برای نوشتن داریم. به تعبیر آنها، از موضوع پر شده‌ایم و تنها بهانه‌ای برای نوشتن می‌خواهیم.

وی در پایان با اشاره به آغاز پانزدهمین دوره جایزه ادبی یوسف گفت: امیدواریم با توجه بیشتر به این ظرفیت، شاهد تولید آثار ارزشمند و شکل‌گیری جریان جدی‌تری در داستان دفاع مقدس باشیم.

برگزیدگان چهاردهمین جایزه ادبی یوسف:

بخش داستان کوتاه با موضوع دفاع مقدس

نفر اول: رضا بکران از کهگیلویه و بویراحمد

نفر دوم: معصومه قدردان از خراسان شمالی

نفر سوم: الهه توکلی از یزد

شایسته تقدیر: نجمه آرام‌بن از کهگیلویه و بویراحمد

شایسته تقدیر: حمیدرضا لطفی از کردستان

بخش داستان کوتاه با موضوع جنگ ۱۲روزه

نفر اول: مرتضی فرجی از همدان

نفر دوم: مریم رمضانی از خراسان رضوی

نفر سوم: هدی حشمتیان از کرمانشاه

شایسته تقدیر: معصومه بیات از مرکزی

شایسته تقدیر: امید شجاعی از زنجان

بخش داستان کودک و نوجوان

نفر اول: سمیه رمضانی از البرز

نفر دوم: معصومه قهفرخی از چهارمحال و بختیاری

نفر سوم: محدثه میرزائیان از اردبیل

شایسته تقدیر: محیا ملائیان از یزد

شایسته تقدیر: سیدمیثم موسویان از همدان

شایسته تقدیر: مهسا سهرابی از زنجان

بخش داستانک

نفر اول: زهرا سائلی از آذربایجان شرقی

نفر دوم: اعظم قاسمی از کرمان

نفر سوم: سیدحسین حسینی از همدان

شایسته تقدیر: فرشته عسگری از مرکزی

شایسته تقدیر: فاطمه دهقان از فارس

شایسته تقدیر: معصومه کریمی از تهران

شایسته تقدیر: آتنا اسماعیلی اهوازی از خوزستان