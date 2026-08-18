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در پی انحراف یک دستگاه پژو ۴۰۵ از جاده در محور پیرانشهر ـ نقده، ۲ نفر جان باختند و ۳ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، انحراف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ از جاده در محور پیرانشهر ـ نقده، ۲ کشته و ۳ مصدوم بر جای گذاشت.
حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی گفت: ساعت ۹:۵۳ امروز سهشنبه ۲۷ مرداد، گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور پیرانشهر ـ نقده دریافت شد.
وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سهراهی جلدیان هلالاحمر پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی ادامه داد: این حادثه ۲ فوتی و ۳ مصدوم داشت که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی گفت: جانباختگان حادثه نیز پس از رهاسازی، برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.