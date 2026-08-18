آمریکا ناو جرج واشنگتن را از آب های اطراف چین به منطقه خاورمیانه منتقل می کند، به نظر می رسد درگیری واشنگتن در بحران خلیج فارس، حضورش در شرق آسیا را کاهش داده و ابتکار عمل ‌بیشتر و فرصت تنفس تازه‌ای برای پکن فراهم کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، آمریکا ناو جرج واشنگتن را از آب های اطراف چین به منطقه خاورمیانه منتقل می کند، به نظر می رسد درگیری واشنگتن در بحران خلیج فارس، حضورش در شرق آسیا را کاهش داده و ابتکار عمل ‌بیشتر و فرصت تنفس تازه‌ای برای پکن فراهم کرده است.