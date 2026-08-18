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همایش آزادگان الماسهای درخشان با تجلیل از ایستادگی، صبر و مقاومت آزادگان سرافراز در بابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران همایش آزادگان «الماسهای درخشان» با تجلیل از ایستادگی، صبر و مقاومت آزادگان سرافراز در دوران اسارت و نقش ارزشمند آزادگان در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی در سالن همایش مخابرات مازندران در بابل برگزار شد.
فرماندار بابل در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، گفت: آزادگان سرافراز با تحمل سالها اسارت و سختی در زندانهای رژیم بعث، برگ زرینی از صبر، استقامت و مقاومت ملت ایران را به نمایش گذاشتند.
سید مصطفی میرتبار افزود: آزادگان در دوران اسارت، با وجود فشارها و محدودیتها، عزت و هویت ایرانی و اسلامی خود را حفظ کردند و با مقاومت و ایستادگی، اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
میرتبار همچنین با تأکید بر اهمیت انسجام و وحدت ملی افزود: امروز نیز حفظ همبستگی ملت ایران، از مهمترین عوامل اقتدار و سربلندی کشور است و همه باید با وحدت، همدلی و مسئولیتپذیری در مسیر تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران گام بردارند.
وی همچنین به نقشآفرینی آزادگان در عرصههای مختلف اشاره و خاطرنشان کرد: آزادگان، سرمایههای ارزشمند انقلاب و نظام هستند و تجربه و نگاه آنان به مسائل، میتواند برای نسل جوان الهامبخش باشد.