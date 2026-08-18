پخش زنده
امروز: -
در پی نیاز فوری کشور و محدودیت شدید در دسترسی به فاکتور انعقادی۱۳، هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران بر حسب اعلام نیاز وزارت بهداشت نسبت به تامین بخشی از نیاز کشور به این فرآورده حیاتی را اقدام کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به نقل از وبدا، در پی نیاز فوری کشور و محدودیت شدید در دسترسی به فاکتور انعقادی۱۳، هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران بر حسب اعلام نیاز وزارت بهداشت نسبت به تامین بخشی از نیاز کشور به این فرآورده حیاتی را اقدام کرده است. این محموله اکنون آماده توزیع در مراکز درمانی است.
فاکتور XIII یکی از عوامل انعقادی خون است. کمبود آن میتواند موجب خونریزیهای شدید یا تأخیری، خونریزی مغزی، ترمیم دیرهنگام زخم و خونریزی پس از جراحی یا ضربه شود.
افراد مبتلا به کمبود مادرزادی این فاکتور، بهویژه در موارد شدید، برای پیشگیری از خونریزیهای خطرناک به دریافت منظم آن نیاز دارند. تأمین این محموله میتواند بخشی از نیاز فوری کشور را پوشش دهد و از وقفه در روند درمان این افراد جلوگیری کند.