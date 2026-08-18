نشریه واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت که با پایان مهلت دوماهه تعیین‌شده در توافق موقت ایران و آمریکا، جنگ همچنان ادامه دارد، تنگه هرمز عمدتا بسته مانده و مذاکرات هسته‌ای نیز پیشرفتی نداشته است؛ شرایطی که همزمان با افزایش فشار‌های اقتصادی، کاهش حمایت داخلی از دونالد ترامپ، هزینه‌های سیاسی ادامه جنگ برای دولت او را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشریه واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا پس از پایان مهلت توافق دوماهه با ایران، با جنگی فرسایشی و بدون چشم‌انداز روشن برای پایان آن مواجه شده است؛ جنگی که تنگه هرمز را همچنان عمدتا بسته نگه داشته و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی آن در داخل آمریکا رو به افزایش است.

۶۰ روز پیش، ترامپ در ضیافتی مجلل در کاخ ورسای در کنار امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه، یادداشت تفاهمی با ایران امضا کرد و از آغاز پایان درگیری آمریکا با تهران خبر داد.

این نشریه نوشت: کاخ سفید این توافق را «پیشرفتی تاریخی» توصیف کرده بود که به بازگشایی تنگه هرمز و تضمین جلوگیری از «دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» منجر خواهد شد. مشاوران ترامپ نیز گفته بودند این توافق نشان خواهد داد که رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند به «جنگ‌های بی‌پایان» در خاورمیانه پایان دهد، نه اینکه آنها را طولانی‌تر کند.

این توافق دو ماه فرصت برای مذاکرات تعیین کرده بود تا آتش‌بس موقت به توافقی گسترده‌تر درباره مناقشه چند دهه‌ای بر سر برنامه هسته‌ای ایران تبدیل شود.

اما این مهلت اکنون به پایان رسیده است. جنگ پایان نیافته، تنگه هرمز همچنان عمدتا بسته است و مذاکرات جزئی و دقیق درباره برنامه هسته‌ای ایران هرگز آغاز نشد.

در این گزارش آمده‌است: ۶ ماه پس از آغاز حملات آمریکا به ایران در هماهنگی با رژیم اسرائیل و ۷۸ روز مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای که مشخص خواهد کرد جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را حفظ می‌کنند یا نه، ترامپ با همان نوع درگیری طولانی و نامحدودی مواجه شده که مدعی بود به‌طور منحصر‌به‌فرد قادر به جلوگیری از آن است؛ جنگی بدون راه‌حل نظامی روشن، بدون چشم‌انداز مشخص برای پیشرفت دیپلماتیک و با هزینه‌های فزاینده اقتصادی و سیاسی در داخل آمریکا.

ادامه این رویارویی می‌تواند ترامپ را در موقعیتی قرار دهد که ریاست جنگی را بر عهده داشته باشد که یکی از پایه‌های اصلی هویت سیاسی او را تضعیف می‌کند.