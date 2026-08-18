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بیست و هشتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت در مرحله استانی با هدف حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت برگزار میشود و شاعران تا ۱۵ مهرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این کنگره در شش محور برگزار میشود که دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با موضوع چرایی و چگونگی، شهدای شاخص دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان شامل فرماندهان، دانشمندان و مدیران و همچنین جبهه مقاومت اسلامی در لبنان، یمن، سوریه، غزه و دیگر مناطق از جمله محورهای آن است.
عاشورا و شهدای دفاع مقدس و مقاومت نیز از دیگر محورهای این کنگره اعلام شده و محور پنجم به وداع و تشییع تاریخی رهبر شهید و بعثت مردمی اختصاص دارد که در آن به حضور مردم ایران، یمن، عراق، ترکیه و پاکستان و نگاه رسانهها به این موضوع پرداخته میشود.
بخش ویژه این کنگره نیز با عنوان آقای شهید به امام شهید، خانواده و همراهان ایشان اختصاص یافته است.
شاعران میتوانند برای مخاطبان بزرگسال، کودک و نوجوان و در هر قالب شعری، آثاری را در موضوعات ششگانه کنگره خلق و ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و علاقهمندان باید آثار خود را به صورت فایل Word، همراه با مشخصات کامل و شماره تماس، از طریق پیامرسانهای ایتا و بله به شماره ۰۹۳۸۳۸۳۱۹۹۰ یا از طریق پست الکترونیکی kongeresherdefaghom@gmail.com ارسال کنند.
دبیرخانه بیست و هشتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت در قم، میدان شیخ مفید، بلوار شهید آوینی، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت استان قم قرار دارد.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۳۲۵۵۴۴۱۰ داخلی ۱۱۲ دبیرخانه تماس بگیرند.