به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده تخلف یک واحد نانوایی بدلیل کم فروشی نان به ارزش هشت میلیون و ۲۸۲ هزار ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بیرجند رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه با توجه به مدارک و مستندات در پرونده، اتهام کم فروشی را محرز و متخلف به پرداخت ۲۳ میلیون و ۱۹۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته وی با گزارش بازرسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.