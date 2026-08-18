به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین مرحله رقابت‌های لیگ رولر اسکی کشور، ۲۵ و ۲۶ مرداد در شهرستان بیجار استان کردستان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، نفرات برتر در دو‌ بخش بانوان‌ و آقایان و رده‌های سنی و رشته‌های مختلف به شرح زیر معرفی شدند:

رده سنی زیر ۱۶ سال آقایان، ۳ کیلومتر استقامت:

۱-ماهان باتوانی از اصفهان

۲-سید علی اکبر میرهاشمی از تهران

۳-کیارش شمشکی از تهران و آراد کاظمی از مازندران (مشترک)

رده سنی زیر ۱۶ سال آقایان، سرعت ۲۰۰ متر:

۱-ماهان باتوانی از اصفهان

۲-آراد کاظمی از مازندران

۳-سید علی اکبر میرهاشمی از تهران و کیارش شمشکی از تهران (به صورت مشترک)

رده جوانان آقایان، ۵ کیلومتر استقامت:

۱-سید امیرحسین ابراهیمی از گیلان

۲-امیرارسلان‌ساوه شمشکی از تهران

۳-باراد عباسی از لرستان

رده جوانان آقایان، ۲۰۰ متر سرعت:

۱-امیرحسین ابراهیمی از گیلان

۲-محمد متین مرادیان از کردستان

۳-امیرارسلان ساوه شمشکی از تهران

رده بزرگسالان آقایان، ۵ کیلومتر استقامت:

۱-دانیال ساوه شمشکی از تهران

۲-علیرضا نظری زاده از کردستان

۳-امیرمحمد ابوالحسن زاده از آذربایجان شرقی

رده بزرگسالان آقایان، ۲۰۰ متر سرعت:

۱-علیرضا نظری زاده از کردستان

۲-محسن عادل نیا از اردبیل

۳-دانیال ساوه شمشکی از تهران

رده سنی نونهالان دختر، استقامت ۳۰۰۰ متر:

۱-سارا پالیزبانی از لرستان

۲-مائده رئیسی از چهارمحال و بختیاری

۳-نیلا یسیلیانی از اصفهان

رده سنی نونهالان دختر، سرعت ۲۰۰ متر:

۱-مائده رئیسی از چهارمحال و بختیاری

۲-آرمینا شاه نصیری از لرستان

۳-سارا پالیزبانی از لرستان

رده نوجوانان دختر، استقامت ۳۰۰۰ متر:

۱-مریم لاچینانی از اصفهان

۲-گیسا فردوسیان از مازندران

۳-دنیا مرادی از کردستان

رده نوجوانان دختر، سرعت ۲۰۰ متر:

۱- مریم لاچینانی از اصفهان

۲-گیسا فردوسیان از مازندران

۳-فاطمه شربتی از کردستان

رده سنی بزرگسالان بانوان، استقامت ۵۰۰۰ متر:

۱-متینه باباگیلک از قزوین

۲-سعیده مظاهری از قزوین (۲)

۳-ساحل تیر از مازندران

رده سنی بزرگسالان بانوان، سرعت ۲۰۰ متر:

۱-ساحل تیر از مازندران

۲-محیا کوچکی از مازندران

۳-باران خاکسار از مازندران

رده جوانان بانوان، ۵ کیلومتر استقامت:

۱-محیا کوچکی از مازندران

۲-باران ملکی از مازندران

۳-ستایش حیدرپناه از کردستان

رده جوانان بانوان، ۲۰۰ متر سرعت:

۱-محیا کوچکی از مازندران

۲-باران خاکسار از شادان تنکابن مازندران

۳-باران ملکی از مازندران

نتایج تیمی مسابقات رده سنی زیر ۱۶ سال آقایان:

۱-تهران

۲-اصفهان

۳-مازندران

رده تیمی بانوان زیر ۱۶ سال:

۱-اصفهان

۲-لرستان

۳-مازندران و کردستان به صورت مشترک

نتیجه تیمی بزرگسالان آقایان:

۱-تهران

۲-کردستان

۳-آذربایجان شرقی

رده بندی تیمی بانوان بزرگسال:

۱-مازندران

۲-قزوین

۳-شادان تنکابن مازندران