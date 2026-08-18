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نفرات برتر نخستین مرحله لیگ رولر اسکی کشور، جام خوشه زرین گندم در استان کردستان مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین مرحله رقابتهای لیگ رولر اسکی کشور، ۲۵ و ۲۶ مرداد در شهرستان بیجار استان کردستان برگزار شد.
در پایان این رقابتها، نفرات برتر در دو بخش بانوان و آقایان و ردههای سنی و رشتههای مختلف به شرح زیر معرفی شدند:
رده سنی زیر ۱۶ سال آقایان، ۳ کیلومتر استقامت:
۱-ماهان باتوانی از اصفهان
۲-سید علی اکبر میرهاشمی از تهران
۳-کیارش شمشکی از تهران و آراد کاظمی از مازندران (مشترک)
رده سنی زیر ۱۶ سال آقایان، سرعت ۲۰۰ متر:
۱-ماهان باتوانی از اصفهان
۲-آراد کاظمی از مازندران
۳-سید علی اکبر میرهاشمی از تهران و کیارش شمشکی از تهران (به صورت مشترک)
رده جوانان آقایان، ۵ کیلومتر استقامت:
۱-سید امیرحسین ابراهیمی از گیلان
۲-امیرارسلانساوه شمشکی از تهران
۳-باراد عباسی از لرستان
رده جوانان آقایان، ۲۰۰ متر سرعت:
۱-امیرحسین ابراهیمی از گیلان
۲-محمد متین مرادیان از کردستان
۳-امیرارسلان ساوه شمشکی از تهران
رده بزرگسالان آقایان، ۵ کیلومتر استقامت:
۱-دانیال ساوه شمشکی از تهران
۲-علیرضا نظری زاده از کردستان
۳-امیرمحمد ابوالحسن زاده از آذربایجان شرقی
رده بزرگسالان آقایان، ۲۰۰ متر سرعت:
۱-علیرضا نظری زاده از کردستان
۲-محسن عادل نیا از اردبیل
۳-دانیال ساوه شمشکی از تهران
رده سنی نونهالان دختر، استقامت ۳۰۰۰ متر:
۱-سارا پالیزبانی از لرستان
۲-مائده رئیسی از چهارمحال و بختیاری
۳-نیلا یسیلیانی از اصفهان
رده سنی نونهالان دختر، سرعت ۲۰۰ متر:
۱-مائده رئیسی از چهارمحال و بختیاری
۲-آرمینا شاه نصیری از لرستان
۳-سارا پالیزبانی از لرستان
رده نوجوانان دختر، استقامت ۳۰۰۰ متر:
۱-مریم لاچینانی از اصفهان
۲-گیسا فردوسیان از مازندران
۳-دنیا مرادی از کردستان
رده نوجوانان دختر، سرعت ۲۰۰ متر:
۱- مریم لاچینانی از اصفهان
۲-گیسا فردوسیان از مازندران
۳-فاطمه شربتی از کردستان
رده سنی بزرگسالان بانوان، استقامت ۵۰۰۰ متر:
۱-متینه باباگیلک از قزوین
۲-سعیده مظاهری از قزوین (۲)
۳-ساحل تیر از مازندران
رده سنی بزرگسالان بانوان، سرعت ۲۰۰ متر:
۱-ساحل تیر از مازندران
۲-محیا کوچکی از مازندران
۳-باران خاکسار از مازندران
رده جوانان بانوان، ۵ کیلومتر استقامت:
۱-محیا کوچکی از مازندران
۲-باران ملکی از مازندران
۳-ستایش حیدرپناه از کردستان
رده جوانان بانوان، ۲۰۰ متر سرعت:
۱-محیا کوچکی از مازندران
۲-باران خاکسار از شادان تنکابن مازندران
۳-باران ملکی از مازندران
نتایج تیمی مسابقات رده سنی زیر ۱۶ سال آقایان:
۱-تهران
۲-اصفهان
۳-مازندران
رده تیمی بانوان زیر ۱۶ سال:
۱-اصفهان
۲-لرستان
۳-مازندران و کردستان به صورت مشترک
نتیجه تیمی بزرگسالان آقایان:
۱-تهران
۲-کردستان
۳-آذربایجان شرقی
رده بندی تیمی بانوان بزرگسال:
۱-مازندران
۲-قزوین
۳-شادان تنکابن مازندران