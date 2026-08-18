مردم سمنان در صد و هفتادمین تجمع شب های اقتدار تاکید کردند : دشمن از وحدت ملت ایران در هراس است و عامل شکست فراخوان های پهلوی همین اتحاد و انسجام ملی است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️مردم استان سمنان در آستانه سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ واقعه‌ای که دست پنهان و آشکار آمریکا در آن دیده شد اعلام کردند اجازه نخواهند داد تاریخ تکرار شود، چرا که ملت ایران در حوادث ۱۸ و ۱۹ دی و جنگ های تحمیلی دوم و سوم با صلابت در میدان ایستادگی کردند و اجازه ندادند بیگانگان برای کشور تصمیم گیری کنند.