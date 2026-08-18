در آستانه برگزاری کنگره ملی شهدا در چهارمحال و بختیاری دیوارنگاری با موضوع شهدا در شهرکرد این استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: این دیوارنگاری‌ها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و در آستانه برگزاری کنگره ملی شهدا در شهرکرد اجرا می‌شود.

مصطفی جعفری افزود: در این طرح، تمثال رهبر معظم انقلاب، رهبر شهید، امام خمینی (ره) بر دیوار‌های سطح شهر نقش می‌بندد تا ضمن زنده نگه داشتن یاد شهدا، فضای معنوی مناسبی در نقاط مختلف شهر ایجاد شود.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مهم‌ترین رویکرد‌های مدیریت شهری در حوزه فرهنگی است و این آثار می‌تواند نقش مؤثری در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی به نسل جوان و نوجوان داشته باشد.

جعفری اضافه کرد: اجرای این دیوارنگاری‌ها در آستانه کنگره ملی شهدا، علاوه بر زیباسازی محیط شهری، بستری برای آشنایی بیشتر شهروندان با سیره شهدا و تقویت هویت انقلابی شهرکرد فراهم می‌کند.