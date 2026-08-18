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سی و نهمین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور با محوریت عدالت آموزشی و تربیتی با بهره گیری از فناوریهای نوین و با هدف ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت، به مدت سه روز همزمان با سراسر کشور در استان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: این اجلاس به مدت سه روز و تا ۲۷ مردادماه، همزمان با سراسر کشور در خراسان شمالی برگزار میشود.
متقیان همافزایی میان مدیران آموزش و پرورش، بررسی مسائل و چالشهای پیشروی نظام تعلیم و تربیت و اتخاذ راهکارهای مؤثر برای ارتقای عدالت و کیفیت آموزشی و پرورشی را از دیگر اهداف این اجلاس عنوان کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: برنامههای این اجلاس بهصورت حضوری و برخط برگزار میشود و مدیران آموزش و پرورش در این نشست، راهکارهای تقویت و ارتقای نظام تعلیم و تربیت را بررسی میکنند.