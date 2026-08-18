استاندار آذربایجان شرقی:ضرورت تکمیل ترمینال خارجی فرودگاه تبریز
استاندار آذربایجان شرقی در نشستی با مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با تاکید بر ضرورت تکمیل ترمینال خارجی فرودگاه تبریز، خواستار پیگیری جدی این طرح و تعیین تکلیف روند اجرای آن شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
بهرام سرمست در نشست با مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت:عملیات اجرایی احداث ترمینال خارجی فرودگاه تبریز سالها پیش آغاز شده اما این طرح در حال حاضر در مرحله فونداسیون متوقف مانده است.
سرمست با اشاره به جایگاه تبریز به عنوان یکی از مهمترین فرودگاههای شمال غرب کشور بر ضرورت تکمیل این طرح تاکید کرد و خواستار تسریع در تعیین تکلیف آن شد.
مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نیز در این نشست با تشریح آخرین وضعیت تامین مالی طرح اظهار کرد: پیش از جنگ تحمیلی، مقرر بود عملیات احداث ترمینال خارجی فرودگاه تبریز با استفاده از منابع داخلی انجام شود، اما با توجه به شرایط ایجاد شده، مدل تامین مالی طرح مورد بازنگری قرار گرفت.
وی افزود: در شرایط فعلی، استفاده از منابع بانکی و اجرای طرح به شیوه BLT (ساخت، اجاره و انتقال) در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: این شرکت با استفاده از ظرفیتهای قانونی، امکان ارائه تضمینهای لازم برای اجرای طرح را نیز پیگیری میکند.
در این نشست همچنین آخرین وضعیت بازسازی و ترمیم زیرساختهای فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز پس از جنگ تحمیلی مورد بررسی قرار گرفت.
ترمیم باند فرودگاه از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه عنوان شد و درباره وضعیت برج مراقبت پرواز، ضرورت تعیین تکلیف و نوسازی این بخش نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
بر اساس این گزارش، تعیین سازوکار اجرایی و تامین مالی احداث ترمینال خارجی فرودگاه تبریز از مهمترین محورهای این نشست بود.