به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و رئیس شورای سیاست‌گذاری این رویداد، در این نشست با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن برگزاری رویداد در مسیر رونق تولید اظهار کرد: نمایشگاه «سرو ایران» باید تلفیقی از طرح‌های نو و تولیدات دارای قابلیت عرضه باشد. همچنین استفاده از المان‌های محور مقاومت باید به تقویت تولید و رونق صنعت مد و لباس کمک کند.

در ادامه، دکتر محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، گزارشی از روند برنامه‌ریزی و اقدامات انجام‌شده برای برگزاری رویداد ارائه کرد و مراحل پیش‌رو را برای اعضای شورای سیاست‌گذاری تشریح کرد.

در این نشست، زینب قیصری، نماینده مجلس شورای اسلامی، سوده نجفی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، نرگس بامداد و امیرمحمد فلاح، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره مؤسسه نواندیشان راه حجاب نیز حضور داشتند.

اعضای شورای سیاست‌گذاری بر ضرورت همدلی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد تأکید کردند. استفاده از نشان‌ها و نمادهای ملی، توجه به لباس‌های محلی، برجسته‌سازی رنگ و هویت استان‌ها و مشارکت فعال طراحان مد و لباس از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست بود.

همچنین ایجاد همگرایی میان دستگاه‌ها برای تقویت زنجیره تولید و بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط، از جمله موضوعات مطرح‌شده در جلسه بود. برگزاری نمایشگاه آثار و تولیدات جدید، طراحی و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای و استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و رسانه‌های کشور نیز در دستور کار این رویداد قرار دارد.

رویداد «سرو ایران؛ مد میهن، مد مقاومت» با رویکردی هویت‌محور و با هدف پیوند میان ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، طراحی و تولید در حوزه مد و لباس کشور، از ۲۴ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ در محل نمایشگاهی بوستان گفت‌وگو تهران برگزار می‌شود.