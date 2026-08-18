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نخستین نشست شورای سیاستگذاری رویداد «سرو ایران؛ مد میهن، مد مقاومت» به ریاست دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و رئیس شورای سیاستگذاری این رویداد، در این نشست با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن برگزاری رویداد در مسیر رونق تولید اظهار کرد: نمایشگاه «سرو ایران» باید تلفیقی از طرحهای نو و تولیدات دارای قابلیت عرضه باشد. همچنین استفاده از المانهای محور مقاومت باید به تقویت تولید و رونق صنعت مد و لباس کمک کند.
در ادامه، دکتر محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، گزارشی از روند برنامهریزی و اقدامات انجامشده برای برگزاری رویداد ارائه کرد و مراحل پیشرو را برای اعضای شورای سیاستگذاری تشریح کرد.
در این نشست، زینب قیصری، نماینده مجلس شورای اسلامی، سوده نجفی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، نرگس بامداد و امیرمحمد فلاح، مدیرعامل و عضو هیئتمدیره مؤسسه نواندیشان راه حجاب نیز حضور داشتند.
اعضای شورای سیاستگذاری بر ضرورت همدلی و همکاری دستگاهها و نهادهای مرتبط برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد تأکید کردند. استفاده از نشانها و نمادهای ملی، توجه به لباسهای محلی، برجستهسازی رنگ و هویت استانها و مشارکت فعال طراحان مد و لباس از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست بود.
همچنین ایجاد همگرایی میان دستگاهها برای تقویت زنجیره تولید و بهرهگیری از ظرفیت شهرداریها و سایر نهادهای مرتبط، از جمله موضوعات مطرحشده در جلسه بود. برگزاری نمایشگاه آثار و تولیدات جدید، طراحی و اجرای برنامههای تبلیغاتی و رسانهای و استفاده از ظرفیت دستگاهها و رسانههای کشور نیز در دستور کار این رویداد قرار دارد.
رویداد «سرو ایران؛ مد میهن، مد مقاومت» با رویکردی هویتمحور و با هدف پیوند میان ظرفیتهای فرهنگی، هنری، طراحی و تولید در حوزه مد و لباس کشور، از ۲۴ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ در محل نمایشگاهی بوستان گفتوگو تهران برگزار میشود.