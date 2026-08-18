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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس ازمهر و موم سه واحد صنفی در این شهرستان در پی انتشار مکرر تصاویر و فیلمهای حاوی کشف حجاب و محتوای مغایر با ضوابط قانونی در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، خسروی، دادستان طبس گفت: در پی رصد و بررسی فعالیت این واحدهای صنفی در فضای مجازی و انتشار مکرر محتواهای مغایر با ضوابط و مقررات، موضوع در دستور کار قرار گرفت و پس از احراز تخلف، دستور قضایی لازم برای مهر و موم این واحدها صادر شد.
وی افزود: فعالیت واحدهای صنفی و تجاری در فضای مجازی نیز تابع قوانین و مقررات است و صاحبان این واحدها موظفاند بر محتوای منتشرشده در صفحات رسمی و تبلیغاتی خود نظارت داشته باشند.
دادستان طبس تأکید کرد: با مواردی که پس از احراز تخلف، موجب نقض ضوابط قانونی و خدشه به عفت عمومی شود، برخورد قانونی و بدون اغماض خواهد شد.
خسروی هشدار داد صاحبان و متصدیان واحدهای صنفی از هماکنون نسبت به رعایت ضوابط قانونی و نظارت بر محتوای صفحات مجازی خود اقدام کنند؛ چراکه تداوم فعالیت اقتصادی، مستلزم رعایت قوانین و مقررات بوده و ادعای بیاطلاعی از ضوابط قانونی یا محتوای منتشرشده، رافع مسئولیت قانونی نخواهد بود.
وی از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده موارد مغایر با قوانین و مقررات، مراتب را صرفاً از طریق مراجع قضایی و انتظامی و با حفظ محرمانگی گزارش کنند تا موضوع در چارچوب ضوابط قانونی بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدام مقتضی انجام شود.