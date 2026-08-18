داوطلبان آزمون سراسری در روز‌های ۲۷ و ۲۸ مردادماه برای عکس‌دار کردن شناسنامه به ادارات ثبت‌احوال مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: داوطلبان آزمون سراسری که شناسنامه عکس‌دار ندارند، روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ مردادماه برای عکس‌دار کردن شناسنامه به ادارات ثبت‌احوال مراجعه کنند.

بیات اعلام کرد: داوطلبان آزمون سراسری که تاکنون شناسنامه خود را عکس‌دار نکرده‌اند، می‌توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ورود به جلسه آزمون و دو قطعه عکس، به نزدیک‌ترین اداره ثبت‌احوال مراجعه کنند.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان، بر ضرورت مراجعه به‌موقع داوطلبان فاقد شناسنامه عکس‌دار تأکید کرد تا فرایند احراز هویت آنان پیش از برگزاری آزمون بدون مشکل انجام شود.