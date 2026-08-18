به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل سوم مسابقه تلویزیونی «قهرمان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدحسین سعادتی و با اجرای علی اوجی و ایمان قیاسی به زودی پخش خود را در شبکه سوم سیما آغاز می‌کند.

سومین فصل این مسابقه پرمخاطب برخلاف دو فصل پیشین خود که در فضای استودیویی ضبط شده بود، در این فصل در فضای باز و در جزیره کیش تولید و ضبط شده است.

همچنین حسین نیرومند به عنوان مدیر پروژه و کارگردان تلویزیونی «قهرمان» را همراهی می‌کند.

از دیگر تفاوت‌های فصل جدید «قهرمان» می‌توان به طراحی ساختار مسابقه و نحوه صعود و حذف شرکت‌کنندگان اشاره کرد که نسبت به ۲ فصل گذشته پیچیده‌تر و شاید سخت‌تر شده است.

این فصل از مسابقه که بر پایه الگوی جهانی «نینجا واریور» (Ninja Warrior) طراحی شده ، در فصل جدید خود سعی دارد بیش از پیش، الگو‌های منحصر به خود را افزایش دهد و به سوی طراحی یک مسابقه با ساختاری ایرانی حرکت کند.

این مسابقه با اجرای علی اوجی در ۴۰ قسمت به زودی راهی آنتن شبکه سه سیما می‌شود.