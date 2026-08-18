پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل از راهاندازی قطار مسافربری مسیر اردبیل - تهران و بالعکس از هفته نخست شهریورماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرهاد سبحانی در آیین معارفه نخستین سرپرست مدیریت راهآهن اردبیل گفت: به دنبال درخواستهای مردم با برنامهریزیهای انجام شده هر هفته یک رام قطار اختصاصی مسافربری برای مسیر اردبیل به تهران و بالعکس در نظر گرفته شده و فروش بلیت این قطار اختصاصی از هفته نخست ماه آینده آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه هماکنون هر هفته یک رام قطار از مبدا اردبیل به سمت مشهد و بالعکس در حال جابجایی زائران بارگاه منور امام رضا (ع) است، افزود: در صورت استقبال مسافران و مردم میتوان تعداد سفرها را افزایش داد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای توسعه بخشهای مسافری و باری در استان بیان کرد: با توجه به ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی منطقه تلاش میشود با تمرکز بر قابلیتهای صنعتی منطقه، بخشی از حمل و نقل بار از جاده به مسیر ریلی منتقل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل اظهار کرد: برای رونق حمل و نقل ریلی، راهآهن اردبیل میتواند از ظرفیت وجود بارانداز در شهرستان آستارا استفاده کند چرا که علاوه بر کوتاه بودن مسیر، استفاده و حمل بار از طریق راهآهن اردبیل برای فعالان اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود.
سبحانی اضافه کرد: تلاش میشود با تنوعبخشی به سفرهای ریلی از اردبیل به مقاصد مختلف کشور علاوه بر کاهش هزینهها و بهبود زنجیره تأمین، رضایتمندی مردم و فعالان اقتصادی و تولیدی بیش از پیش افزایش یابد.
وی با اشاره به حمایتهای دولت چهاردهم به ویژه شخص رییس جمهور برای تکمیل پروژه راهآهن - اردبیل ، ادامه داد: این پروژه عظیم و فاخر بعد از ۲۳ سال پیگیری مسئولان و تلاش سازندگان و پیمانکاران به سرانجام رسید و بعد از سالها انتظار با افتتاح رسمی آن، کام مردم استان اردبیل شیرین شد.
در این آیین شهروز شریفی درآبادی به عنوان نخستین سرپرست مدیریت راهآهن اردبیل معرفی شد.