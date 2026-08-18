



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دومین نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۱۴۰۵» از ۱۹ تا ۲۴ مهرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس در شهرک گلستان شیراز برگزار می‌شود؛ رویدادی که با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی ایران و استان فارس و ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و تعاملات اقتصادی برگزار خواهد شد.

در آستانه برگزاری این نمایشگاه، نشست اتاق فکر صنعت دانش‌بنیان و ارتباط صنعت و دانشگاه اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس با هدف هماهنگی میان دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و واحد‌های دانش‌بنیان استان برگزار شد.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، در حاشیه این نشست، «شیراز اکسپو ۱۴۰۵» را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی و تولیدی استان و کشور دانست و گفت: این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط میان تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و بازار‌های هدف باشد.

وی تأکید کرد: رویکرد به شیراز اکسپو نباید صرفاً برگزاری یک نمایشگاه باشد، بلکه این رویداد باید به بستری برای تعامل، شبکه‌سازی، توسعه تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و معرفی ظرفیت‌های واقعی فارس در سطح بین‌المللی تبدیل شود.

مجرب با اشاره به تنوع ظرفیت‌های استان افزود: حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، گردشگری، توریسم درمانی، فناوری، خدمات و تولید از جمله بخش‌هایی هستند که توانمندی‌های آنها در این رویداد به مخاطبان داخلی و خارجی معرفی خواهد شد.

مدیرکل صمت فارس همچنین بر نقش دانشگاه‌ها، متخصصان و بخش خصوصی در ارتقای کیفیت نمایشگاه تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از دانش دانشگاهیان، تجربه متخصصان و مشارکت فعال بخش خصوصی می‌تواند به موفقیت هرچه بیشتر این رویداد کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری موفق دومین شیراز اکسپو نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی و حضور مؤثر بخش خصوصی است و تلاش می‌شود این نمایشگاه با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از شیوه‌های نوین نمایشگاهی، متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی فارس و در تراز یک رویداد بین‌المللی برگزار شود.

دومین نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۱۴۰۵» از ۱۹ تا ۲۴ مهرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس در شهرک گلستان شیراز برگزار می‌شود و قرار است ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی، تجاری و خدماتی ایران و فارس را در معرض دید فعالان اقتصادی و بازار‌های داخلی و بین‌المللی قرار دهد.