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استقرار توده هوای گرم در خوزستان تا امروز ۲۷ مرداد ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی طی امروز نیز همچنان استقرار توده هوای گرم را نشان میدهد که سبب و وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و بالاتر را در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی خواهد شد؛ سپس تا روز پنجشنبه شاهد کاهش ۲ تا ۳ درجهای دما در سطح استان خواهیم بود.
محمد سبزه زاری افزود: همچنین تا روز پنجشنبه (بویژه طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه)، سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی، مرکزی و بخشهایی از شرق در حد متوسط تا شدید و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود، که با توجه به میزان وزش باد برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز در بعد از ظهرها دور از انتظار نیست. در این ایام شمال خلیج فارس مواج پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۵۱.۴ و ایذه با دمای ۲۲.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۸.۵ و ۲۹.۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است.