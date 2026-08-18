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سومین دوره مسابقات فوتبال دانشگاهی آسیا (AUSF) که قرار بود بهعنوان انتخابی جام جهانی فوتبال دانشگاهی FISU ۲۰۲۷ در ماه نوامبر سال جاری به میزبانی کشور چین برگزار شود، لغو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام دبیرخانه فدراسیون ورزشهای دانشگاهی آسیا (AUSF)، این تصمیم در پی مصوبه کمیته اجرایی فدراسیون بینالمللی ورزشهای دانشگاهی (FISU) در نشست ۲۶ و ۲۷ ژوئن در اولانباتور اتخاذ شده است.
بر اساس این تصمیم، برگزاری مسابقات فوتبال در قالب «جام جهانی» FISU متوقف شده و از سال ۲۰۲۸، رقابتهای فوتبال دانشگاهی در قالب «قهرمانی دانشگاههای جهان» برگزار خواهد شد. مقررات و ضوابط این مسابقات نیز مشابه سایر رقابتهای قهرمانی جهان FISU خواهد بود.
با توجه به این تصمیم، سومین دوره مسابقات فوتبال AUSF در سال ۲۰۲۶ برگزار نخواهد شد و دبیرخانه این فدراسیون ضمن ابراز تأسف از مشکلات، ابراز امیدواری کرده است فدراسیونهای عضو در رقابتهای قهرمانی جهان دانشگاهها در رشته فوتبال از سال ۲۰۲۸ حضور و مشارکت داشته باشند.