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سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از برگزاری چهارمین دوره کشوری پهپاد M۳۰T جستجوگر امداد و نجات، با میزبانی جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی از ۲۶ تا ۳۱ مردادماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،حسین رستمی گفت: این دوره با حضور تیمهایی از ۱۵ استان کشور و سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان در بخشهای مختلف مرتبط با بهکارگیری پهپادهای جستجوگر در عملیات امداد و نجات، به تبادل تجربه میپردازند.
وی افزود: استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان، یزد و بوشهر، به همراه سازمان امداد و نجات، در این دوره حضور خواهند داشت.
وی گفت: برگزاری این دوره با هدف ارتقای سطح مهارت و آمادگی نیروهای عملیاتی در استفاده از فناوریهای نوین، توسعه توانمندیهای تخصصی در حوزه جستوجو و نجات و بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیت پهپادها در عملیات امدادی انجام میشود.
سرپرست جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در عملیات امداد و نجات، میزبانی این دوره را فرصتی برای انتقال تجربیات، ارتقای دانش تخصصی و تقویت توان عملیاتی نیروهای هلالاحمر عنوان کرد.