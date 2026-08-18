به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،حسین رستمی گفت: این دوره با حضور تیم‌هایی از ۱۵ استان کشور و سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف مرتبط با به‌کارگیری پهپاد‌های جستجوگر در عملیات امداد و نجات، به تبادل تجربه می‌پردازند.

وی افزود: استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان، یزد و بوشهر، به همراه سازمان امداد و نجات، در این دوره حضور خواهند داشت.

وی گفت: برگزاری این دوره با هدف ارتقای سطح مهارت و آمادگی نیرو‌های عملیاتی در استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه توانمندی‌های تخصصی در حوزه جست‌و‌جو و نجات و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت پهپاد‌ها در عملیات امدادی انجام می‌شود.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در عملیات امداد و نجات، میزبانی این دوره را فرصتی برای انتقال تجربیات، ارتقای دانش تخصصی و تقویت توان عملیاتی نیرو‌های هلال‌احمر عنوان کرد.