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۷۳ هزار و ۴۱۶ نفرساعت آموزشهای مهارتی فنی و حرفهای به مردم مناطق روستایی، عشایری و مرزی خراسان جنوبی ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی با اشاره به توانمندسازی مناطق روستایی و مرزی گفت: ۷۳ هزار و ۴۱۶ نفرساعت آموزشهای مهارتی فنی و حرفهای به مردم مناطق روستایی، عشایری و مرزی خراسان جنوبی ارائه شده است.
کامرانی فرد افزود: در راستای اجرای طرح توانمندسازی روستاییان و ساکنان مناطق محروم و مرزی، ۶۵ دوره آموزشی در ۲۶ دهستان و ۴۱ روستای خراسان جنوبی برگزار شده است که در مجموع ۶۱۸ نفر تحت پوشش قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به ساختار اجرایی این دورهها گفت: محتوای آموزشی در این طرح در یک فرآیند سهمرحلهای تدوین شده است که شامل آموزشهای عمومی، آموزشهای تخصصی شغل و آموزشهای مرتبط با کسبوکار و کارآفرینی است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی افزود: هدف از اجرای این برنامه، ارتقای مهارتهای فنی متناسب با ظرفیتهای بومی هر منطقه و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در جوامع روستایی است.
کامرانیفرد گفت: این اقدامات در راستای سیاستهای کلان برای ترویج عدالت آموزشی، توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد بسترهای لازم برای تثبیت جمعیت در این مناطق صورت گرفته است.
وی افزود: برنامهریزی برای تداوم این آموزشها در سایر مناطق خراسان جنوبی با هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط در دستور کار این اداره کل قرار دارد.