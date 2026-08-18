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اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش و بهصورت ارتباط تصویری برگزار شد؛ در این نشست، توسعه عدالت آموزشی و تربیتی، ارتقای کیفیت آموزش و بررسی برنامههای تحولی آموزش و پرورش مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اجلاسیه رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش و بهصورت ارتباط تصویری برگزار شد؛ در این نشست، توسعه عدالت آموزشی و تربیتی، ارتقای کیفیت آموزش و بررسی برنامههای تحولی آموزش و پرورش مورد تأکید قرار گرفت. نماینده وزیر آموزش و پرورش در اجلاسیه یزد گفت: این نشست با شعار «همدلی برای ایران، برای مدرسه» برگزار شد و توسعه عدالت در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی، از مهمترین اهداف این گردهمایی بود.
مهردادی افزود: در این اجلاسیه، تجارب برتر آموزشی و پژوهشی و فرایندهای مختلف با هدف ارتقای کیفیت آموزش مورد بررسی قرار گرفت و اعضا درباره برنامههای تحولی آموزش و پرورش به بحث و تبادل نظر پرداختند.وی با اشاره به جایگاه استان یزد در حوزه آموزش و پرورش اظهار داشت: یزد از استانهای برتر کشور در بسیاری از زمینههاست و در همین راستا بهعنوان شورای برتر کشور معرفی شده است.
نماینده وزیر آموزش و پرورش در اجلاسیه یزد همچنین گفت: این استان از نظر کیفیت آموزشی نیز در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد و تجربههای موفق آن میتواند در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد.این اجلاسیه با هدف هماندیشی مدیران آموزش و پرورش و بررسی راهکارهای تحقق برنامههای تحولی و توسعه عدالت آموزشی برگزار شد.