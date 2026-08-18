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معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، از رشد ۴.۶ برابری ظرفیت نیروگاههای خورشیدی و افزایش ۱۴ درصدی تحویل برق به صنایع خبر داد و گفت: با وجود آسیبهای بسیار به شبکه، با اتکا به دادههای دقیق و ابزارهای هوشمند، نه تنها شبکه را سرپا نگه داشتیم، بلکه برق تحویلی به پتروشیمیها را ۶ برابر افزایش دادیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مصطفی رجبیمشهدی، با اشاره به تغییر رویکرد مدیریتی در صنعت برق، بر لزوم گذار از مدیریت سنتی به حکمرانی دادهمحور و تابآور تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط دشوار شبکه در سال جاری گفت: وقتی بیش از ۲ هزار نقطه شبکه آسیب میبیند و ۳ هزار و ۴۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای دولتی دچار وقفه عملیاتی میشود، مدیریت سنتی دیگر پاسخگو نیست. ما با اتکا به رویکرد دادهمحور، نه تنها شبکه را سرپا نگه داشتیم، بلکه موفق شدیم ۱۴ درصد انرژی بیشتری به صنایع کشور برسانیم و میزان برق تحویلی به پتروشیمیها را نسبت به سال گذشته ۶ برابر افزایش دهیم تا چرخ تولید متوقف نشود.
معاون وزیر نیرو با ارائه آماری از توسعه زیرساختها، از یک «جهش ظرفیتی» در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و گفت: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی از هزار و ۲۵۰ مگاوات در ابتدای دولت به حدود ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده است که حاکی از رشد ۴.۶ برابری ظرفیت نیروگاههای خورشیدی است. همچنین علاوه بر ورود ۳ هزار مگاوات ظرفیت جدید، ۵۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاههای قدیمی نیز با فرآیند بازسازی و ارتقا به مدار تولید بازگشتهاند.
دیسپاچینگ سیار؛ نماد تابآوری در میدان عمل
رجبیمشهدی با اشاره به رونمایی از «دیسپاچینگ سیار» در برق منطقهای خراسان، این دستاورد را نماد تابآوری در میدان عمل دانست و گفت: دیسپاچینگ، مغز متفکر و مرکز فرماندهی صنعت برق است. طراحی این واحد سیار، یک دستاورد فنی مهم برای افزایش تابآوری به شمار میرود و به ما اجازه میدهد در هر نقطه بحرانی، مدیریت شبکه را با همان دقت مرکز فرماندهی حفظ کنیم.
دعوت به همراهی برای عبور از قله تابستان
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان با قدردانی از مشارکت هوشمندانه مردم، از آنها خواست در روزهای پایانی تابستان نیز همراهی خود را حفظ کنند و گفت: نیروگاهها و شبکه تحت فشار پایان فصل هستند. هر کیلووات صرفهجویی شما، به معنای تزریق انرژی بیشتر به صنایع مولد کشور است. همکاری شما، مهمترین پشتوانه این تابآوری است